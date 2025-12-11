scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 11 December 2025: व्यवसायिक मामले बनेंगे, पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 11 December 2025: करियर कारोबार में जिम्मेदारों व वरिष्ठों से जुड़ाव बढ़ेगा. मित्रगण सहयोगी होंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. प्रभावशाली बने रहेंगे. व्यवसायिक मामले बनेंगे. पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे. विस्तार के मौके बनेंगे.

Advertisement
X
five horoscope
five horoscope

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 11 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 5 के लिए आज का दिन भाग्यवर्धक है. पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. पेशेवर अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में लाभ बेहतर बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेंगे. व्यवस्था को बल देंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. सभी क्षेत्रों में शुभता बनाए रखेंगे. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति वाणिज्यिक व लेखाकर्म में निपुण होते हैं. भेंटवार्ता में पहल बनाए रखते हैं. आज इन्हें सभी का साथ समर्थन प्राप्त होगा. समता सामंजस्य बनाए रखेंगे. कामकाजी यात्रा की संभावना बनी रह़ेगी. व्यक्तिगत विषय पक्ष में बनेंगे. कामकाज में शुभकर स्थिति रहेगी.

मनी मुद्रा- कामकाज में सक्रियता व स्मार्टनेस बढाएंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा. करियर कारोबार में जिम्मेदारों व वरिष्ठों से जुड़ाव बढ़ेगा. मित्रगण सहयोगी होंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. प्रभावशाली बने रहेंगे. व्यवसायिक मामले बनेंगे. पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे. विस्तार के मौके बनेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

परिवार के साथ सुख सौख्य साझा करेंगे, स्वजनों से भेंट होगी 
कार्य व्यापार संतुलित रहेगा, सफलता प्रतिशत साधारण रहेगा 
पेशेवर संबंध बेहतर होंगे, लेन-देन में स्पष्टता बढ़ाएंगे 
परिस्थतियों का लाभ उठाना है, व्यक्तित्व बल पाएगा 
जल्दबाजी न दिखाएं, कामकाज में धैर्य रखें 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. व्यक्तिगत मामलों में झुकाव बना रहेगा. करीबी सहयोगी होंगे. अपनी बात प्रभावित ढंग से रखेंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. रिश्तों में सहजता बनी रहेगी. संबंधों में ऊर्जा बढ़ेगी. परस्पर विश्वास बल पाएगा. संकोच दूर होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- अवरोध स्वतः दूर होंगे. निजी मामलों में संवार रहेगा. रहन सहन प्रभावी होगा. संवेदनशील रहेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8 
 
फेवरेट कलर-  ऐप्पल ग्रीन

एलर्ट्स- व्यर्थ बात से बचें. समता संतुलन बनाए रखें. क्षमाशील रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement