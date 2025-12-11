Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 11 December 2025: परिवार के साथ सुख सौख्य साझा करेंगे, स्वजनों से भेंट होगी

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 11 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 4 के लिए पेशेवर विषयों में सहजता का सूचक है. विविध कामकाजी मामले अपेक्षित गति पाएंगे. लेनदेन में रुटीन स्थिति रहेगी. विविध कारोबारी परिस्थितियां पक्ष रहेंगी. निजी विषयों में सामंजस्यता रखेंगे. कार्यों को गति देंगे. लाभ एवं व्यापार संवारेंगे. प्रभावशीलता बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति वक्त की नब्ज को समझने में सबसे आगे होते हैं. अक्सर औरों के सोचने से पहले ऐक्शन ले चुके होते हैं. आज इन्हें अव्यवस्था से बचना है. ढिलाई न बरतें. स्पष्टता बनाए रखें. परिस्थितियों पर आत्मनियंत्रण बढ़ाएं.

मनी मुद्रा- विभिन्न मामलों में मिठास रहेगी. उमंग उत्साह बनाए रहेंगे. समकक्षों और वरिष्ठों से तालमेल बढ़ाएंगे. पेशेवर गतिविधियों में को बल मिलेगा. विविध प्रयास सहज बने रहेंगे. इच्छित उपलब्धियां पाएंगे. साझीदारी व सहभागिता बढेगी. सक्रियता बनाए रखेंगे. सूझबूझ से कार्य करेंगे. समकक्षों का समर्थन पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कहने में संकोच रहेगा. भावनात्मक दबाब का अनुभव कर सकते हैं. आयोजन में शामिल होंगे. रिश्तों में अनुकूलन रखेंगे. आनंद के क्षण निर्मित होंगे. महत्वपूर्ण विषयों में रुचि रहेगी. स्पष्टता बनाए रखेंगे. परिवार के साथ सुख सौख्य साझा करेंगे. स्वजनों से भेंट होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- विनम्रता बनाए रहेंगे. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. बड़प्पन से काम लेंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- भूरा

एलर्ट्स- भय से बचें. भ्रम त्यागें. सहज रहें. स्थायित्व पर जोर दें.

