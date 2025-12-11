Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 11 December 2025: कार्य व्यापार संतुलित रहेगा, सफलता प्रतिशत साधारण रहेगा

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 11 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सुखकर है. विविध मोर्चां पर सक्रिय रहेंगे. वातावरण से उत्साह बना रहेगा. सभी स्वजन मददगार होंगे. पेशेवर विषयों में संतुलन रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढेंगे. मित्रों से मेल मुलाकात बढ़ाएंगे. लाभ एवं विस्तार के मामले रुटीन रहेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव अत्यधिक भरोसा करने के कारण अक्सर पूर्वाग्रह के शिकार हो जाते हैं. वार्ता में तटस्थ होते हैं. आज इन्हें कार्यगति सहज व समन्वित बनाए रहेंगे. बड़ी सोच रहेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. साझा प्रयास सकारात्मक रहेंगे.

मनी मुद्रा- जिम्मेदारों की बात पर ध्यान देंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. पेशेवरों के साथ वक्त बिताएंगे. तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश होगी. कार्य व्यापार संतुलित रहेगा. सफलता प्रतिशत साधारण रहेगा. चर्चा प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. भ्रम भटकाव से बचेंगे. करियर कारोबार के मामले साधारण बने रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिवार के लोगों का भरोसा जीतेंगे. हर हाल सुख सौख्य बनाए रहेंगे. सबका सहयोग समर्थन मिलेगा. वचन वादा पूरा करेंगे. भावनात्मक संतुलन बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता मे सफल होंगे. संबंधियां के साथ आनंद से रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्य प्रदर्शन संवरेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. मितभाषी बने रहेंगे. जल्दबाजी से बचेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर्स- हल्दी समान

एलर्ट्स- अहंकार से बचें. बड़ा सोचें. अफवाहों पर ध्यान न दें.

