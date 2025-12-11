Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 11 December 2025: पेशेवर संबंध बेहतर होंगे, लेन-देन में स्पष्टता बढ़ाएंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 11 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 2 के लिए आज का दिन आनंदकारी है. सभी मामले अपेक्षा के अनुरूप बने रहेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. तेजी से आगे आने का प्रयास रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास रहेगी. पेशेवरजन सफलता की सीढ़ियां सहजता से चढ़ेंगे. विभिन्न मामलों में संवार पाएंगे. लाभ विस्तार बनाए रखेंगे. बड़ों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति जरूरी चर्चाओं में सरल हेते हैं. सूचनाएं गुप्त रख पाना इनके लिए कठिन होता है. सभी पर सहज विश्वास बनाए रखते हैं. आज इन्हें पहल पराक्रम बढ़ाना है. करीबियों का समर्थन पाएंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा. धैर्य और साहस रखेंगे. जल्दबाजी न करें.

मनी मुद्रा- चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. कार्यव्यवस्था पर जोर देंगे. विधि प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. मेहनत और बुंद्धि से उचित जगह बनाएंगे. कला कौशल में तेजी रहेगी. पेशेवर संबंध बेहतर होंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में संबंधों का लाभ उठाएंगे. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी.

पर्सनल लाइफ- रिश्तो में सुधार संवार रहेगा. वाणी व्यवहार में मधुरता बनाए रखेंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. बड़प्पन का भाव रहेगा. सभी से बनाकर चलेंगे. परिवार में सुख सामंजस्य रहेगा. मित्रों का साथ समर्थन रखेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. अपनों की बात पर ध्यान देंगे. मन प्रसन्न रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- विनम्रता बनाए रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8

फेवरेट कलर्स- ऑरेंज

एलर्ट्स- नियंत्रण बढ़ाएं. अतिउत्साह में न आएं. लेनदेन में स्पष्ट रहें.

