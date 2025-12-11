Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 11 December 2025: परिस्थतियों का लाभ उठाना है, व्यक्तित्व बल पाएगा

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 11 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 1 के लिए आज का दिन शुभकर है. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. वरिष्ठों की सलाह पर ध्यान देंगे. योजनाओं अमल बनाए रखेंगे. पेशेवर अपेक्षित प्रदर्शन करेंगे. निजी मामलों में सहज रहेंगे. कामकाजी परिणामों से उत्साहित रहेंगे. जिम्मेदारों का सहयोग बना रहेगा. प्रबंधकीय कार्यों में सक्रियता बनी रहेगी. भेंटवार्ता में पहल बनाए रहेंगे. इच्छित सफलता से उत्साहित रहेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति जवाबदेही लेने में आगे होते हैं. सूझबूझ से महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं. आज इन्हें अनुकूलन बनाए रखना है. परिस्थतियों का लाभ उठाना है. सभी को जोड़े रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उछाल बना रहेगा. पेशेवर अपेक्षा से अच्छ करेंगे. भेंट संवाद में सामंजस्य से आगे बढें़गे. नीति नियमों पर अमल बनाए रखेंगे. चहुंओर श्रेष्ठ फल पाएंगे. नवाचार पर बल रहेगा. लाभ व सम्मान बढ़ेगा. करियर कारोबार में प्रभाव बढ़त पर रहेगा. लाभ एवं विस्तार के मामले संवार पर रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में समय देंगे. खुशियां में वृद्धि बनी रहेंगी. निजी विषयों में रुचि रहेगी. रिश्ते मधुर रहेंगे. चर्चा संवाद संवार पर जोर देंगे. वार्ताएं पक्ष में बनेंगी. प्रेम में सुखद पल निर्मित होंगे. प्रियजनों संग स्मरणीय पल साझा करेंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. मित्र भरोसेमंद रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सहयोग का भाव बढ़ा रहेगा. व्यवहार में विनम्रता रखेंगे. निजी मामलों में धैर्य बढ़ाएंगे. साहसी बने रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- सुनहरा

एलर्ट्स- सहयोग बढ़ाएं. अवसर का लाभ लें. बैर भाव में न आएं.

