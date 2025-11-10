Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 10 November 2025: अपनों से सहजता व स्नेह बनाए रहेंगे, परिवार में शुभता का संचार रहेगा

नंबर 8- 10 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 8 के लिए सकारात्मक प्रयासों व संबंधों को बढ़ावा देने वाला है. रिश्तों में भरोसा बनाए रखेंगे. पेशेवर कार्यों में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन रहेगा. घर परिवार में हर्ष आनंद का वातावरण होगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. कार्य व्यापार में सहजता सजगता बनी रहेगी. सलाह सहयोग से आगे बढ़ेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति वस्तुओं के संग्रह संरक्षण में अधिक विश्वास नहीं रखते हैं. व्यक्तिगत रहन सहन में सामान्य होते हैं. अकेले रहने में सहज होते हैं. आज इन्हें करियर व्यापार पर फोकस बनाए रखना है. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. वरिष्ठों का साथ रहेगा. सुख सुविधाओं पर ध्यान दें.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- विभिन्न योजनाओं को मूर्तरूप प्रदान करेंगे. कार्यक्षेत्र में सहज उपलब्धी बनी रहेगी. साथियों का भरोसा जीतेंगे. काम से काम रखेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों पर जोर रखेंगे. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखेंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम के मामलों में उत्साह दिखाएंगे. चर्चा संवाद में जल्दबाजी से बचेंगे. रिश्तों में तालमेल बनाए रहेंगे. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करेंगे. अपनों से सहजता व स्नेह बनाए रहेंगे. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. संबंध संवार पर रहेंगे. समझौतों का सम्मान करेंगे. निजी संवाद बेहतर होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवनशैली बेहतर होगी. साज सज्जा बनाए रखेंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8

Advertisement

फेवरेट कलर- मूनस्टोन

एलर्ट्स- दोषों को अनदेखा करें. क्षमाभाव रखें. व्यर्थ चर्चा से बचें. रुटीन संवारें.

---- समाप्त ----