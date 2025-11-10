Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 10 November 2025: बिना लिखापढ़ी के लेनदेन से बचें, बहकावे में न आएं

नंबर 5- 10 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 5 के लिए आज का दिन इच्छित परिणाम पाने में सहयोगी है. पेशेवर उपलब्धियां में बढ़त बनाए रखेंगे. मित्रों व समकक्षों का साथ बना रहेगा. सभी मामलों में आत्मविश्वास से आगे बढें़गे. सबका मान सम्मान बनाए रखेंगे. रहन सहन पर जोर देंगे. गुणीजनों का सानिध्य बनाए रखेंगे. सभी से बनाकर चलेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति अच्छे मित्र और समर्थक होते हैं. प्रंबंधकीय कार्यों में रुचि रखते हैं. नीति नियमों की जानकार होते हैं. आज इन्हें तेजी गति से आगे आना है. विभिन्न मामलो में तेजी रखनी है. असंवेदनशीलता से बचें. समकक्ष सहायक होंगे. दिनचर्या व्यवस्थित बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- सभी की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. जिम्मेदारों से तालमेल रहेगा. करियर कारोबार में उम्दा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. आर्थिक प्रयासों में निरंतरता रखेंगे. लाभ और प्रभाव बल पाएंगे. प्रशासकीय मामलों में धैर्य दिखाएंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. उद्योग गति लेगा. बिना लिखापढ़ी के लेनदेन से बचें. बहकावे में न आएं.

पर्सनल लाइफ- घर में सुखकर वातावरण रहेगा. रिश्तों में सामंजस्य और समन्वय बढ़ाएंगे. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. वरिष्ठों की मदद मिलेगी. सजगता सहजता बनाए रहेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. स्वजनों का समर्थन उत्साहित रखेगा. सभी की भावनाओं का आदर करेंगे. प्रियजनों की इच्छाओं का सम्मान करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- साज संवार पर ध्यान देंगे. खानपान संवरेगा. रुटीन बेहतर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. योजनाएं गति लेंगी. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर्स- लाइट ब्लू

एलर्ट्स- बड़प्पन व अनुशासन बढ़ाएं. निरंतरता रखें. जल्द भरोसे में न आएं.

