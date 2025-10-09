Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 9 October 2025: मूलांक 9 वाले सभी की भावनाओं का ख्याल रखेंगे प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 9 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. अंक 9 के लिए आज का दिन मंगलकारी गतिविधियों को बनाए रखने वाला है. उपलब्धियों को जोड़ने में मदद मिलेगी. कार्य व्यापार में उत्साह और स्पष्टता बढ़ाएंगे. वरिष्ठों से चर्चा संवाद पर फोकस बढ़ाएंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. योजनाओं को गति मिलेगी. महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति मित्रों का भरोसा जीतते हैं. हरसंभव मदद को तत्पर रहते हैं. शिक्षा प्रशिक्षण बनाए रखते हैं. आज इन्हें अपनों पर ध्यान देना है. सक्रियता व सामंजस्यता रखेंगे. अड़चनों को सूझबूझ व सहकारिता से दूर करेंगे. सबका समर्थन रहेगा. बड़ा करने का भाव रहेगा.

मनी मुद्रा- कामकाज में पहल बनाए रखेंगे. पेशेवरजन सजगता से आगे बढ़ेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. अनुबंध बेहतर बनेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में जिद न करें. धैर्य और निरंतरता बनाए रखें. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. विभिन्न कार्यों में प्रभावी रहेंगे. ठगों से बचाव रखेंगे. मित्रों पर भरोसा बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्रता संवार पर बनी रहेगी. रिश्तों को बल मिलेगा. बड़़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे. रिश्तों का सम्मान करेंगे. सभी की भावनाओं का ख्याल रखेंगे. निजी चर्चाओं से मन प्रसन्न रहेगा. खुशियों को साझा करेंगे. सीख सलाह पर अमल करेंगे. वादा निभाएंगे. प्रिय से भेंट होगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- वातावरण में सहज रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा. साथ समर्थन पाएंगे. मित्रगण सहायक होंगे. व्यक्तित्व संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- सिंदूरी लाल

एलर्ट्स- तर्कशीलता बढ़ाएं. नियम पालन रखें. बहकावे में न आएं.

---- समाप्त ----