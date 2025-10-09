scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 9 October 2025: मूलांक 6 वालों को करीबियों का साथ रहेगा, कार्यों में सरलता रखेंगे

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 9 October 2025: भावनात्मक विषयों में रुचि रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखें. हर हाल सकारात्मक रहेंगे.

six horoscope
मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 9 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. अंक 6 के लिए आज का दिन निजी जीवन में सुख बढ़ाने वाला है. संबंधियों के प्रति अपने प्रयासों को प्रभावी बनाए रखेंगे. भावनात्मक विषयों में रुचि रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखें. हर हाल सकारात्मक रहेंगे. कारोबार में गति बनी रहेगी. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिल सकते हैं. लक्ष्य पर जोर देंगे. पेशेवर फोकस रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति विभिन्न कार्यों में कलात्मकता पसंद होते हैं. आज इन्हें उच्च कौशल प्रदर्शन बनाए रखना है. उपलब्धियां बढ़ाने का प्रयास रखेंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. परिवार का साथ बना रहेगा. वातावरण बेहतर बना रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में लाभ सामान्य रहेगा. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. विविध योजनाएं सहज रहेंगी. वरिष्ठों से भेंट होगी. पेशेवरों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. वाणिज्यिक समझ बढ़ेगी. तेजी से बढ़ने की सोच रहेगी. भेंटवार्ता पर ध्यान देंगे. सभी से तालमेल रहेगा. संकोच बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- जरूरी बातें अपनों से साझा करेंगे. अपना पक्ष स्पष्टता से रखेंगे. परिवार में शुभता सहजता रहेगी. रिश्ते मधुर बनेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव रहेगा. करीबी सहयोगी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. संबंधों को मजबूती मिलेगी. उत्सव आयोजन के अवसर बने रहेंगे. मन के मामले सुखद रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- बड़प्पन दिखाएं. साज संवार बेहतर बनाए रखें. संवेदनशील बने रहेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर-  3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- कांसे के समान

एलर्ट्स- हल्के विचारों के लोगों से दूरी रखें. बहस विवाद टालें. धैर्य दिखाएं.

