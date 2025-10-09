Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 9 October 2025: मूलांक 5 वाले लेनदेन में तेज रहेंगे, मित्रगण सहयोग का भाव बनाए रखेंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 9 अक्टूबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 1 है. अंक 5 के लिए आज का दिन शुभदायक है. सुविधा संसाधन बल पाएंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. अपेक्षित परिणाम पाएंगे. चर्चा संवाद में प्रभावशाली रहेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होंगी. निजी प्रदर्शन बेहतर रहेगा. भावनात्मक मामलों में धैर्य रखेंगे. रिश्तों में रुचि बनाए रखेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति महत्वपूर्ण मामलों को गति देने में सबसे आगे होते हैं. व्यवहारिक समझ अच्छी होती है. आज इन्हें मनोबल बनाए रखना है. नीति नियम और रुटीन संवार पररखेंगे. आत्म अनुशासन बढ़ाएंगे. भावुकता से बचेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. कामकाज में जिद जल्दबाजी नहीं दिखाएं. सूझबूझ बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- सकारात्मक प्रदर्शन से राह संवारेंगे. लेनदेन में तेज रहेंगे. कारोबारी सक्रियता बढ़ी हुई रहेगी. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर ध्यान रखेंगे. गति सहज बनी रहेगी. साझा प्रयासों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. आस्था मनोबल बढ़ाएंगे. मित्रगण सहयोग का भाव बनाए रखेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में वाणी व्यवहार संवारने की कोशिश होगी. बडों के आज्ञाकारी बने रहेंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. व्यक्तिगत मामलों में सफलता बनी रहेगी. मित्र सकारात्मक रहेंगे. मिठास बढ़ेगी. जिम्मेदारों से सहज संवाद रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य बढ़ाएंगे. भेंट के लिए समय लेकर जाएं.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. योग व्यायाम बढ़ाएं. व्यवहार संवारेंगे. स्वास्थ्य लाभ बना रहेगा. मनोबल अच्छा रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 8 9

फेवरेट कलर- आंवले के समान

एलर्ट्स- निजी कार्या को गति दें. आशंका में न आएं. प्रतिक्रिया में सजग रहें.

---- समाप्त ----