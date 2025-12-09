Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 9 December 2025: आर्थिक प्रयास बेहतर होंगे, पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 9 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 9 के लिए आज का दिन हितों को संवारने में सहायक है. पद प्रभाव बढ़त पर रहेगा. सफलता से उत्साहित रहेंगे. लक्ष्य पर जोर देंगे. रिश्तों में मधुरता रखेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे. मित्रगण संपर्क बनाए रखेंगे. उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे. आर्थिक मामलो में तेजी रहेगी. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति सत्ता के सच्चे सहयोगी व अनुशासित सिपाही होते हैं. व्यवस्था को बनाए रखनें में मजबूती से डटे रहते हैं. नियमों का अनुपालन बनाए रखते हैं. आज इन्हें सक्रियता को बढ़ाना है. तेजी से काम निकालेंगे. विविध प्रयास बल पाएंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में तेजी बनी रहेगी. सूझबूझ और सक्रियता से परिणाम संवारेंगे. सूझबूझ से विविध कार्य साधेंगे. पेशेवर प्रभावी बने रहेंगे. आर्थिक प्रयास बेहतर होंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. प्रमुख लोगों से भेंट होगी. उन्नति पथ पर बढ़ते रहेंगे. जल्द भरोसे बचेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में अनुकूल स्थिति बनी रहेगी. निजी संबंधों में उत्साह बनाए रखेंगे. विश्वस्त मित्र बनेंगे. मन की बात कह पाएंगे. प्रियजनों को समय देंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. मन प्रसन्न रहेगा. भावनात्मक विषयों में उत्साहित रहेंगे. निजी मामलों में सहजता बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- रुटीन बेहतर रखेंगे. विविध विषयों में संतुलन बढ़ाएंगे. अहंकार में न आएं. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. खानपान संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 7 6 8 9

फेवरेट कलर- ब्राइट रेड

एलर्ट्स- विनम्रता बढ़ाएं. अनावश्यक विचारों से बचें. जिद छोड़ें.

