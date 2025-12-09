scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 9 December 2025: मन के मामलों में अति उत्साह नहीं दिखाएंगे, प्रेम स्नेह का भाव बना रहेगा

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 9 December 2025: व्यक्तिगत विषयों में सहज होंगे. मन के मामलों में अतिउत्साह नहीं दिखाएंगे. प्रेम स्नेह का भाव बना रहेगा. मित्रों से तालमेल रखेंगे. प्रियजनों का ख्याल रखेंगे. संकोच बना रहेगा.

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 9 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 5 के लिए आज का दिन अपेक्षाओं को पूरा करने में सहयोगी है. रुटीन को बनाए रखें. करियर कारोबार में धैर्य व धर्म से काम लें. आज्ञा अनुपालन व अनुशासन बनाए रखें. करियर मिलाजुला रहेगा. प्रबंधन और व्यवस्था पर भरोसा रखें. बड़ों का आदर सम्मान बढ़ाएं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पारिवारिक मामलों में विनम्र रहें. संबंधों में सहजता रहेगी. बुध के अंक 5 के व्यक्ति सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं. व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित करने में सहयोगी होते हैं. आज इन्हें पेशेवरता बनाए रखना है. लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. परिजनों की सुनें. तेजी पर नियंत्रण रखें. परिजनों के लिए प्रयासरत रहें.

मनी मुद्रा- अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. सीख सलाह का अनुसरण बनाए रखेंगे. योजनाओं के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार बढ़त पर रहेगा. लाभ पर फोकस रहेगा. साझीदारों सहयोगियों पर भरोसा रखेंगे. लक्ष्य पाने में जल्दबाजी न करें. कार्यगति नियमित रखें. प्रबंधन प्रशासन के कार्य साधेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में सहज संवाद व विनम्रता से मिठास बनाए रखेंगे. करीबियों से चर्चा में धैर्य दिखाएंगे. व्यक्तिगत विषयों में सहज होंगे. मन के मामलों में अतिउत्साह नहीं दिखाएंगे. प्रेम स्नेह का भाव बना रहेगा. मित्रों से तालमेल रखेंगे. प्रियजनों का ख्याल रखेंगे. संकोच बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- भावनाओं पर अंकुश रहेगा. आशंकाओं में नहीं आएं. व्यवहार में सामंजस्यता बढ़ाएं. सेहत से समझौता नहीं करें. मनोबल बना रहेगा. परिजनों की सुनें.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- खाकी

एलर्ट्स- बहकावे में न आएं. व्यर्थ चर्चाओं से दूर रहें. कमियों पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----
