Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 9 December 2025: जिद जल्दबाजी और अहंकार से बचें, चर्चा संवाद में सजगता बढ़ाएंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.
नंबर 4- 9 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 4 के लिए साधारण है. जरूरी कार्यों में ढिलाई व लापरवाही न दिखाएं. कार्य व्यापार में मेहनत और लगन से जगह पाएंगे. विविध मामलों में बड़प्पन बनाए रखें. पेशेवरों से जुड़ाव बढ़ाएं. वित्तीय जोखिम नहीं लेंगे. अतिउत्साह से बचेंगे. व्यक्तिगत प्रयास एवं व्यवस्था पर जोर देंगे. निरंतरता व अनुशासन बनाए रखेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की रणनीति आसानी से समझना कठिन होता है. विरोधी से कई चाल आगे की सोच रखने वाले होते हैं. वर्तमान घटनाओं पर फोकस बनाए रखते हैं. आज इन्हें अन्य को अनदेखा नहीं करना है. विभिन्न मामलों पर ध्यान बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर बल देंगे.
मनी मुद्रा- वाणिज्यिक पक्ष मिलाजुला रहेगा. विविध गतिविधियों में सहजता बनाए रहें. नियम निरंतरता और अनुशासन रखें. अपरिचितों से दूरी बढ़ाएं. कार्ययोजनाएं प्रभावित रह सकती हैं. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. वरिष्ठजन सहायक होंगे. अवसरों को भुनाएंगे. जल्द किसी पर भरोसा नहीं करेंगे. पेशवर सजगता बढ़ाएं.
पर्सनल लाइफ- निजी विषयों में धैर्य से काम लें. भेंटवार्ता पर बल बना रहेगा. दाम्पत्य की जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास बनाए रखेंगे. सकारात्मक व्यवहार बढ़ाएं. जिद जल्दबाजी और अहंकार से बचें. चर्चा संवाद में सजगता बढ़ाएंगे. अपनों का भरोसा बनाकर रखेंगे. चर्चा संवाद में सावधान रहेंगे. संकोच बढ़ा रहेगा.
हेल्थ एंड लिविंग- खानपान पर ध्यान दें. सात्विकता बनाए रखें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. समय प्रबंधन संवारें. व्यक्तित्व पर बल देंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. व्यवहार सहज रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 4 6 7 8
फेवरेट कलर- भूरा
एलर्ट्स- तथ्यों पर गहरी नजर रखें. तार्किकता बनाए रखें. रुटीन पर ध्यान दें.