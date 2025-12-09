scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 9 December 2025: संबंधियों में अपनापन बढ़ेगा, स्वजनों का साथ समर्थन पाएंगे

Numerology Number 2 Prediction, Aaj ka Mulank 2 9 December 2025: सबंधों को बखूबी निभाएंगे. घर में सुखद समय बिताएंगे. संग्रह संरक्षण बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता का प्रयास बढ़ा रहेगा. संबंधियों में अपनापन बढ़ेगा. स्वजनों का साथ समर्थन पाएंगे. समकक्ष सहयोग रखेंगे. प्रेम पक्ष संवार पर रहेगा.

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 9 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 2 के लिए आज का दिन उत्तम स्थिति का संचारक है. विभिन्न विषय सकारात्मक रहेंगे. कारोबार में संकोच दूर होगा. निर्णय लेने में सहजता बनाए रखेंगे. पेशेवर चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. विभिन्न मोर्चों पर अनुकूलता बनाए रखेंगे. कामकाजी पक्ष मजबूत बना रहेगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति अन्य से मधुर व्यवहार व संबंध बनाए रखते हैं. दोस्त बनाने में सहज होते हैं. प्रेम और स्नेह की भावना अधिक होती है. आज इन्हें सक्रियता बढ़ाना है. सूझबूझ से काम लेना है. सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे. विनम्रता और विवेक से चहुंओर अनुकूलता बनाए रखेंगे. बड़ी की सोच रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर अपेक्षा से अच्छा रहेगा. वाणिज्य व्यापार में शुभता बनी रहेगी. पेशेवरों का साथ मिलेगा. बड़ों की सीख सलाह अपनाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. मेहनत से परिणाम सधेंगे. लाभ प्राप्त होंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. सबंधों को बखूबी निभाएंगे. घर में सुखद समय बिताएंगे. संग्रह संरक्षण बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता का प्रयास बढ़ा रहेगा. संबंधियों में अपनापन बढ़ेगा. स्वजनों का साथ समर्थन पाएंगे. समकक्ष सहयोग रखेंगे. प्रेम पक्ष संवार पर रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- सरलता बढ़ेगी. सहनशीलता से सबको प्रभावित करेंगे. आशंकाओं से बाहर आएंगे. व्यवहार में मधुरता रखेंगे. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 7 8 9

फेवरेट कलर्स- रेड रोज

एलर्ट्स- भावुकता से बचें. सहकारिता बनाए रखें. संवाद में सहज रहें.

