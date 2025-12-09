Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 9 December 2025: मित्रों का सहयोग पाएंगे, परिजन प्रभावित रहेंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 9 दिसंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 1 के लिए आज का दिन उच्चाकांक्षाओं को बल देने वाला है. करीबियों से तालमेल बनाए रखेंगे. मित्रों और वरिष्ठों से विभिन्न मामलों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. साहसिक फैसले लेने में मदद मिलेगी. महत्वपूर्ण लक्ष्य पाने का प्रयास रहेगा. विविध विषयों में गति बनाए रखेंगे. रुटीन को संवारेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति अन्य के लिए संरक्षक की भूमिका निभाने में सबसे आगे होते हैं. लेने दे अधिक देने में विश्वास रखते हैं. आत्मविश्वास बढ़ाकर रखते हैं. आज इन्हें बड़प्पन बढ़ाना है. लाभ और लक्ष्य पर ध्यान देंगे. सहकार का भाव बना रहेगा. अनुभवीजन सहायक होंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में उत्साह से परिणाम संवारेंगे. पेशेवर तेजी बनाए रखेंगे. श्रेष्ठजनों से भेंट होगी. सरलता से हितलाभ साधेंगे. चर्चा संवाद में आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वाणिज्यिक मामलों में लाभ रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. विश्वसनीयता बनाए रखेंगे. प्रलोभन से बचेंगे. अनुशासित रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में सभी प्रसन्न रहेंगे. अपनों से संवाद संवरेगा. व्यक्तिगत प्रदर्शन पर फोकस बनाए रखेंगे. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. परिजन प्रभावित रहेंगे. संबंध सहज बनाए रखेंगे. एक दूसरे पर भरोसा जीतेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि लेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- स्मार्ट कार्यशैली रहेगी. व्यवस्था संवारेंगे. रहनसहन आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 7 9

फेवरेट कलर- गहरा गुलाबी

एलर्ट्स- बहस में न पड़ें. समकक्ष व साथी की सुनें. जल्दबाजी न करें.

