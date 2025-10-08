scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 8 October 2025: मूलांक 9 वाले वाणिज्यिक विषयों में तेजी लाएंगे, न करें ये एक गलती

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 8 October 2025: लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. कार्य और व्यापार पर बल बना रहेगा. निजी मामलों में उत्साह रखेंगे. लक्ष्य पाने के प्रयास फलेंगे. रुके हुए कार्यों में हलचल बढ़ेगी.

nine horoscope
मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 8 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 9 के लिए हितवर्धक है. प्रबंधन पर जोर रहेगा. उम्मीद से अधिक सफलता मिलेगी. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. कार्य और व्यापार पर बल बना रहेगा. निजी मामलों में उत्साह रखेंगे. लक्ष्य पाने के प्रयास फलेंगे. रुके हुए कार्यों में हलचल बढ़ेगी. कारोबार में गति रहेगी. नपातुला जोखिम उठाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति साहसिक कार्यों में सहजता बनाए रखते हैं. इनकी तेजी के सभी कायल होते हैं. आज इन्हें फोकस बढ़ाकर रखना है. अनुबंधों में रुचि रहेगी. परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे. सेवा भावना बढ़ेगी. आवश्यक जानकारी साझा करेंगे. चहुंओर सकारात्मकता बढ़ेगी.

मनी मुद्रा- आर्थिक हित साधेंगे. वाणिज्यिक विषयों में तेजी लाएंगे. वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. नौकरीपेशा बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सुखद परिणाम पाएंगे. अनुभवशीलता बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. वातावरण में अनुकूलन रहेगा.

पर्सनल लाइफ- सबका साथ और समर्थन पाएंगे. प्रियजनों का आदर रखेंगे. सूचनाओं पर ध्यान देंगे. चर्चा संवाद व भागीदारी बढ़ाएंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहेंगे. मित्रों और करीबियों का विश्वास जीतेंगे. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. रिश्तेदारों से भेंट होगी. वचन पालन रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- विनम्रता सामंजस्यता रखेंगे. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. खानपान उम्दा रहेगा. भौतिकता पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनस्तर संवरेगा. मनोबल उत्साह बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- खाकी

एलर्ट्स- तैयारी रखें. विभिन्न विषयों पर ध्यान दें. संवाद में सजगता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
