Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 8 October 2025: मूलांक 8 वाले अवसरों का लाभ उठाएंगे, करें ये खास उपाय

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 8 October 2025: सभी से संपर्क बेहतर बना रहेगा. कारोबारी संबंधों का लाभ उठाएंगे. इच्छित सफलता पाएंगे. सभी प्रसन्न व प्रभावित रहेंगे. कामकाजी मामले संवार पाएंगे.

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 8 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 8 के लिए मनोवांछित हितलाभ बनाए रखने वाला है. सभी से संपर्क बेहतर बना रहेगा. कारोबारी संबंधों का लाभ उठाएंगे. इच्छित सफलता पाएंगे. सभी प्रसन्न व प्रभावित रहेंगे. कामकाजी मामले संवार पाएंगे. सकारात्मकता बढ़त पर बनी रहेगी. सहजता सक्रियता से काम लेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्तियों की चिंतनशक्ति अच्छी होती है. एकांकी स्वभाव रखते हैं. आज इन्हें गति बनाए रखना है. सभी से विनम्रता से पेश आएंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. सक्रियता व संवार बढ़ाएंगे. सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. लाभ प्रभाव बेहतर बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- साझीदारी में उपलब्धियों को बल मिलेगा. पेशेवर क्षमता से बड़ा सोचेंगे. विविध प्रयास पक्ष में रहेंगे. व्यवस्था पर भरोस रखेंगे. सभी क्षेत्रों में कार्यगति बेहतर बनाए रखेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. धैर्य धर्म से आगे बढ़ेंगे. लोगों की बातों में आने से बचेंगे. विभिन्न विषयों में संतुलन बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्र संबंधों में उत्साह बना रहेगा. रिश्ते प्रभावशाली रहेंगे. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. सभी का साथ रहेगा. समता सामंजस्यता रखेंगे. गोपनीयता बढ़ेगी. विनम्र रहें. अपनों से प्रेम विश्वास पाएंगे. सभी प्रसन्न और सहयोगी रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- कार्यऊर्जा का संतुलन बनाए रखेंगे. अवसरों का लाभ लें. खानपान संवारें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. चर्चा संवाद संवरेगा. उत्साह मनोबल बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 8 9

फेवरेट कलर- आसमानी

एलर्ट्स- फोकस रखें. नियम व प्रबंधन पर जोर दें. प्रलोभन में न आएं.

---- समाप्त ----
