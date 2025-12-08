scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 8 December 2025: कारोबारी फोकस बढ़ाएंगे, व्यापार में संतुलित व्यवहार रखेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 8 December 2025: नौकरीपेशा उत्साहित रहेंगे. कारोबारी फोकस बढ़ाएंगे. व्यापार में संतुलित व्यवहार रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. बड़ों से सहजता बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे.

seven horoscope
मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 8 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 7 के लिए आज का दिन मंगलमय स्थिति को बनाए रखेगा. आसपास का वातावरण उत्साहजनक रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. परस्पर सहयोग का भाव रहेगा. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. आर्थिक विषयों में रुचि रखेंगे. कामकाज में सहज रहेंगे. मित्रों सहकर्मियो में प्रभाव बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं दिखाते है. अक्सर भ्रम व असमंजस की स्थिति के शिकार हो जाते हैं. इन्हें आज प्रदर्शन पर ध्यान देना है. उचित अवसर बने रहेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- आसपास हितप्रद स्थिति बनाए रखेंगे. कामकाज में विनय विवेक बढ़ाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. नौकरीपेशा उत्साहित रहेंगे. कारोबारी फोकस बढ़ाएंगे. व्यापार में संतुलित व्यवहार रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. बड़ों से सहजता बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे.

पर्सनल लाइफ- घर में सुख संवाद बढ़ा रहेगा. स्वजनों के प्रति आदरभाव रखेंगे. व्यवहार में विनम्रता रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. प्रियजनों संग सुखद पल बांटेंगे. खुशियां साझा करेंगे. प्रेम में सफलता मिलेगी. रिश्ते मजबूत रहेंगे. संबंध संवारेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सुखप्रद सूचनाएं प्राप्त होंगी. निजी मामलों में प्रभावी बने रहेंगे. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. संवेदनशील रहेंगे. सबका ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा.

फेवरेट नंबर-  1 2 3 4 7 8 9

फेवरेट कलर- रेड रोज

एलर्ट्स- पूर्वाग्रह व जिद से बचें. चर्चा संवाद में तार्किकता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
