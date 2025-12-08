Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 8 December 2025: पेशेवर अच्छा करेंगे, कार्य व्यापार में सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 8 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 5 के लिए आज का दिन आनंदकारक है. सभी मामलों में उच्च परिणामों से उत्साह बढ़ा रहेगा. निजी विषयों में सरलता रखेंगे. उल्लेखनीय प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. मित्रों और वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. पेशेवर प्रयास मजबूत बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. रचनात्मकता बल पाएगी. प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति में तार्किक सूझबूझ अच्छी होती है. चर्चा संवाद में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखते हैं. आज इन्हें साहस और सक्रियता से काम लेना है. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में रुटीन संवारेंगे. परिवार का साथ रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्यव्यवस्था को बेहतर बनाए रहेंगे. हितलाभ बढ़ाने में सफल होंगे. कार्यविस्तार पक्ष पर जोरए रखेंगे. पेशेवर अच्छा करेंगे. कार्य व्यापार में सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. अधिकारियों के सहयोग से विभिन्न कार्य बनाएंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर रहेगा. उचित अवसर का लाभ लेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों से मन की बात कह पाएंगे. परस्पर भरोसा व सहयोग बनाए रखेंगे. घर परिवार में सुख सौख्य बढ़ाएंगे. भावनात्मक चर्चा में असरदार रहेंगे. रिश्तों में पहल बढ़ाएंगे. संबंधों में सजगता बढ़ाएंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे. संकोच में कमी आएगी.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. कामकाज बेहतर बनाए रखेंगे. निजता पर जोर देंगे. कार्यगति संवारेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. स्वास्थ्य सुधरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 8

फेवरेट कलर- मूनस्टोन

एलर्ट्स- आस्था बढ़ाएं. समभाव पर जोर दें. तेजी दिखाएं.

