scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 8 December 2025: रिश्तों में सूझबूझ बढ़ाएंगे, दाम्पत्य जीवन में सुख सौख्य रहेगा

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 8 December 2025: अपनों को समय देंगे. विनम्रता व निरंतरता बनाए रखेंगे. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. रिश्तों में सूझबूझ बढ़ाएंगे. दाम्पत्य जीवन में सुख सौख्य रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल संवारेंगे. सकारात्मकता बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
four horoscope
four horoscope

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 8 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 4 के लिए सकारात्मक स्थितियों को बनाए रखने वाला है. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. कामकाजी वातावरण को संवारेंगे. आवश्यक सूचना प्राप्त हो सकती हे. प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. मित्रों समकक्षों का समर्थन रहेगा. अपरिचितों से सहजता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत मामलों में धैय रखेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति आत्मविश्वास से कार्य करते हैं. कोई भी कदम उठाने से पहले हर पहलू पर गंभीरता से विचार करते हैं. आज इन्हें संपर्क संवाद बनाए रखना है. संबंध संवारने में मदद मिलेगी. हितलाभ बढ़ाने की कोशिश रहेगी. तार्किकता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में अपेक्षित स्थिति रहेगी. उमंग और उत्साह से कार्य करेंगे. सूझबूझ से आगे बढेंगे. संपर्क संचार प्रभावी रहेगा. लक्ष्य हासिल कर सकेंगे. योजनाओं के क्रियान्वय में सफल होंगे. कार्यगति तेज रखेंगे. प्रभावी परिणाम पाएंगे. सहकर्मियों पर भरोसा जीतेंगे. सफलता की राह बनाए रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

रिश्ते नियंत्रित रहेंगे, प्रियजनों के संग भ्रमण पर जाएंगे 
समझौतों में प्रभावी रहेंगे, नियम अनुशासन से काम लेंगे 
करीबियों का समर्थन रहेगा, स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे 
परिवार को समय देंगे, अपनों की बात ध्यान से सुनेंगे 
विवेक से काम लें, पेशेवर मजबूती से पक्ष रखेंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सुखद माहौल रहेगा. अपनों को समय देंगे. विनम्रता व निरंतरता बनाए रखेंगे. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. रिश्तों में सूझबूझ बढ़ाएंगे. दाम्पत्य जीवन में सुख सौख्य रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल संवारेंगे. सकारात्मकता बढ़ाएंगे. स्वजनों से सीख सलाह रखेंगे. मित्रों के सहयोग रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- आपसी विश्वास बल पाएगा. व्यक्तित्व का ध्यान रखेंगे. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा. खानपान में सुधारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 7 8

फेवरेट कलर- हल्का भूरा

एलर्ट्स- आत्मनियंत्रण रखें. आडंबर में न आएं. संवाद में स्पष्ट रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement