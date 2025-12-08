Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 8 December 2025: रिश्ते नियंत्रित रहेंगे, प्रियजनों के संग भ्रमण पर जाएंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 8 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 3 के लिए समता और सहजता में भरोसा बनाए रखने वाला है. शुभता और संतुलन बनाए रखेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक पक्ष बेहतर होगा. सभी मोर्चाें पर अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. रिश्तों में बड़प्पन दिखाएंगे. अपेक्षित परिणाम पाएंगे. विविध मामलों मंे प्रभावी प्रदर्शन रहेगा. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति गंभीरजा बनाए रखते हैं. आज इन्हें लक्ष्य की ओर गति बढ़ाए रखना है. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. जानकारों का साथ समन्वय बनाए रखेंगे. संकोच दूर करेंगे. विनम्रता बढ़ाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में पेशेवरता और अनुशासन पर जोर देंगे. व्यापार में अनुकूलता रहेगी. लाभ एवं विस्तार पर ध्यान देंगे. वाणज्यिक प्रयास सफल होंगे. अपेक्षित पाने सफलता का भाव रहेगा. वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. मेहनत से जगह बनाएंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक चर्चाएं सुखकर बनी रहेंगी. स्नेह संवाद पर जोर बनाए रहेंगे. मित्रों का समर्थन पाएंगे. सहयोग का भाव बढ़ेगा. चर्चा के अवसर बनेंगे. मन के मामले पक्ष में होंगे. रिश्ते नियंत्रित रहेंगे. प्रियजनों के संग भ्रमण पर जाएंगे. स्वजनों का ध्यान रखेंगे. अनुकूलता बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- मित्रों में सुखकर संवाद बना रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. निजता बढ़ेगी. अतिथि आएंगे. स्वास्थ्य संवार लेगा. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 8 9

फेवरेट कलर- ऑरेंज

एलर्ट्स- मेलजोल बढ़ाएं. मतभेद से बचें. आत्मनियंत्रण रखें.

