Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 8 December 2025: समझौतों में प्रभावी रहेंगे, नियम अनुशासन से काम लेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 8 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 2 के लिए आज का दिन भाग्यकारी है. कामकाजी विस्तार पर फोकस रहेगा. पेशेवर संपर्क संवाद बढ़ाए रखेंगे. घर में अनुकूलन रहेगा. करीबियों की मदद मिलेगी. चहुंओर उत्तम फल परिणाम पाएंगे. लाभ एवं प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा. पेशेवर कार्यों में वृद्धि रहेगी. साझा प्रयास बल पाएंगे. सहकार की भावना बनी रहेगी. विभिन्न विषयों में सकारात्मक रहेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति सबसे मिलजुलकर रहने में विश्वास रखते हैं. मिलनसार व सच्चे साथ होते हैं. आज इन्हें सक्रियता बढ़ाए रखना है. संपर्क का लाभ उठाएंगे. नौकरीपेशा बेहतर रहेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में उमंग उत्साह बने रहेंगे. सक्रियता व साहस से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्यगत सफलता बढ़ेगी. पेशेवर यात्रा संभव है. कार्य व्यापार की जिम्मेदािरयों को बखूबी निभाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. समझौतों में प्रभावी रहेंगे. नियम अनुशासन से काम लेंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों से भेंट होगी. मनोरंजन के अवसर बनेंगे. निजी प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे. रिश्तों में सामंजस्यता रखेंगे. मेलजोल पर ध्यान देंगे. मन के मामले संवार पर रहेंगे. संबंधों में उत्साह दिखाएंगे. सबको प्रसन्न रखेंगे. स्वजनों का ध्यान रखेंगे. स्नेह विश्वास बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- चर्चा पक्ष में बनेंगी. विविध प्रयास बढ़ाएंगे. सुविधा संसाधन बढ़ेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल उत्साह बल पाएंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 7 8 9

फेवरेट कलर- पिंक

एलर्ट्स- सावधानी से कार्य करें. लालच से बचें. आदरभाव बढ़ाएं. जिद त्यागें.

