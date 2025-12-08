Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 8 December 2025: करीबियों का समर्थन रहेगा, स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 8 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 1 के लिए आज का दिन साधारण है. पेशेवर मामलों में संचार संवाद संवारें. रिश्तों को निभाने में बेहतर बने रहें. उधार के लेनदेन से बचें. कार्यक्षेत्र में अनुशासन व अनुपालन बढ़ाकर रखें. जोखिम के कार्यों से दूरी बढ़ाएं. पारिवारिक गतिविधियों में धैर्य रखें. कामकाजी प्रयासों में निरंतरता लाएं. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति सबका हित सोचते हैं. मित्रों का ख्याल रखते हैं. ऊर्जा का स्तर बेहतर होता है. आज इन्हें करीबियों को साथ लेकर चलना है. आपसी भरोसे को बढ़़़ाना है. महत्वपूर्ण कार्यों में सजगता दिखाएं. संकोच बना रहेगा. तेजी से बचें. संबंध मिश्रित रहेंगे.

मनी मुद्रा- लाभ के प्रयासों को गति दें. सहयोग व सहकार बढ़ाए रहें. सफलता का प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. विविध गतिविधियां रुटीन बनी रहेंगी. सौदे समझौते सामान्य बने रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ाकर रखेंगे. प्रबंधकीय कार्यों मंे सहजता रहेगी. सभी को प्रभावित करेंगे. नेतृत्व क्षमता पर जोर बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक संवाद में स्पष्ट रहें. चर्चा में उतावली न दिखाएं. संबंधों में धैर्य रखें. विनय विवेक से काम लें. वचन निभाने की कोशिश करें. प्रेम स्नेह बढ़ाएं. करीबियों का समर्थन रहेगा. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट मुलाकात होगी. आपसी विश्वास बढ़ाएं.

हेल्थ एंेड लिविंग- व्यक्तिगत प्रदर्शन संवारें. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. खानपान में भव्यता बढ़ाएंगे. व्यवहार व स्वास्थ्य संवरेगा. उत्साह मनोबल पर ध्यान दें.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7

फेवरेट कलर- डीप पिंक

एलर्ट्स- सूझबूझ बढ़ाएं. स्वयं पर ध्यान दें. निरंतरता एवं सजगता बढ़ाए रहें.

