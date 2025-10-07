Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 7 October 2025: संपत्ति के मामले गति लेंगे, बजट बनाकर चलेंगे

नंबर 9

7 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. अंक 9 के लिए आज का दिन अपेक्षित फल परिणाम देने वाला है. सूझबूझ और सक्रियता से कार्य गति बेहतर बनाए रखेंगे. अधिकतर मामले संवार पाएंगे. उद्योग व्यवसाय में सहकारिता बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य पर जोर देंगे. मित्रों का साथ समर्थन रहेगा. धैर्य धर्म से काम लेंगे. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. अनुशासन अनुपालन पर जोर रखेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति हौंसलों को बनाए रखते हैं. हिम्मती व बहादुर होते हैं. आज इन्हें तेजी से कार्य करना है. अनुकूलन बना रहेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. जीत का भाव बनाए रखेंगे. सजगता बढ़ाएंगे. लाभ बेहतर बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर लक्ष्यों को पूरा करेंगे. विविध गतिविधियों पर जोर देंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. सभी क्षेत्रों में बेहतर परिणाम रहेंगे. व्यापार में स्पष्टता रखेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे. कार्य व्यवसाय लाभकारी रहेगा. संपत्ति के मामले गति लेंगे. बजट बनाकर चलेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में उत्साह का मनोबल बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के प्रयासों को बढ़ाएंगे. करीबी मददगार रहेंगे. सबसे मेलजोल बढ़़ाएंगे. अतिथियों का सम्मान रखेंगे. अनुकूलता से रिश्ते बल पाएंगे. भावनात्मक विषय पक्ष में रहेंगे. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. प्रेम पक्ष मजबूत होगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- संपर्क संवाद संवरेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. जीवनशैली प्रभावी रहेगी. व्यक्तिगत प्रदर्शन में रुचि रहेगी. लोगों पर भरोसा बढ़ेगा. वचन पालन करेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- ब्राइट रेड

एलर्ट्स- पराक्रम बनाए रखें. विनय विवेक बढ़ाएं. पूर्वाग्रह में न आएं.

---- समाप्त ----