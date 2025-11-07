Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 7 November 2025: मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे

नंबर 9- 7 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. अंक 9 के लिए आज का दिन भाग्य की चाल को तेज बनाए रखने वाला है. आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्य संवार पर होंगे. अनुशासन और बड़ी सोच बनाए रखेंगे. इच्छित सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी. मित्रों का समर्थन बना रहेगा. उत्साह से काम लेंगे. पेशेवर गतिविधियां पर जोर होगा. अपनों की भावनाओं का आदर करेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति मेहनत और लगन से परिणाम संवारते हैं. व्यवस्था का सम्मान करते हैं. वरिष्ठों में आस्था रखते हैं. आज इन्हें निसंकोच आगे बढ़ना है. धैर्य धर्म और निरंतरता रखेंगे. नवीन विषय संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में हितलाभ ऊंचा होगा. कारोबार में अनुकूलन और साहचर्य बढ़ेगा. आर्थिक तेजी बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत प्रयास बेहतर रहेंगे. अप्रत्याशित लाभ बनाए रखेंगे. व्यवसायिक मामले हित में रहेंगे. सामंजस्य से कार्य सधेंगे. लाभार्जन पर जोर रखेंगे. वित्तीय प्रबंधन में आगे रहेंगे. पदभार बखूबी निभाएंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी विषयों में सहज अनुभव करेंगे. रिश्तों में रुचि रहेगी. संबंधों को साधने का प्रयास रहेगा. वादा निभाएंगे. चर्चा संवाद में मिठास बनाए रखेंगे. घर में आनंद रहेगा. सुखद क्षण निर्मित होंगे. प्रेम प्रसंग स्मरणीय होंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.

हेल्थ एंड लिविंग- प्रसन्नता बनाए रहेंगे. साख प्रभाव में वृद्धि होगी. खानपान में सुधार होगा. जीवनशैली संवरेगी. विनय विवेक रखेंगे. रचनात्मक कार्य करेंगे.

फेवरेट नंबर- 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- लाल गुलाबी

एलर्ट्स- व्यवस्था पर जोर रखें. साहस पराक्रम से काम लें. पूर्वाग्रह न रखें.

---- समाप्त ----