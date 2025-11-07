scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 7 November 2025: मूलांक 8 वाले स्वजनों की बातें ध्यान से सुनेंगे, ये है लकी नंबर

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 7 November 2025: करीबियों का साथ समर्थन पाएंगे.  कामकाजी विषयों में स्मार्टनेस बढ़ाएंगे.  उद्योग व्यापार बेहतर बनाए रखेंगे.  रिश्तों को बेहतर बनाए रखने पर जोर देंगे.  इच्छित कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

नंबर 8- 7 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है.  आज का दिन 8 अंक के लिए शुभ प्रभाव को बढ़ाने का संकेतक है.  करीबियों का साथ समर्थन पाएंगे.  कामकाजी विषयों में स्मार्टनेस बढ़ाएंगे.  उद्योग व्यापार बेहतर बनाए रखेंगे.  रिश्तों को बेहतर बनाए रखने पर जोर देंगे.  इच्छित कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी.  व्यक्तित्व संवार पाएगा. परिवार में आनंद उत्सव रहेगा.  निजी मामले पक्ष में बनेंगे.  शनि के अंक 8 के व्यक्ति की इच्छाशक्ति अच्छी होती है. परिश्रम में भरोसा बनाए रखते हैं.  आज इन्हें सहज गति से आगे बढ़ना है.  जोखिम कार्यों से दूर रहना है.  वातावरण को अनुकूल बनाए रखेंगे.  बड़ों का सानिध्य पाएंगे.  विनम्र व विवेक बनाए रहेंगे. 

मनी मुद्रा- कामकाज की स्थिति अपेक्षित रहेगी.  सभी से प्रभावपूर्ण संबंध व तालमेल रखेंगे.  कार्यगति व निरंतरता पर फोकस होगा.  करियर कारोबार में उत्साह दिखाएंगे.  समय प्रबंधन बढ़ाएंगे.  पेशेवरों का सहयोग बना रहेगा. गोपनीयता पर ध्यान देंगे.  वाणिज्य व्यापारयोजनानुसार आगे बढ़ने की सोच रखेंगे. 

पर्सनल लाइफ- परिवारिक विषयों में सामंजस्यता बनाए रखेंगे.  मित्र व बंधुओं के साथ सुखद पल बिताएंगे.  रिश्तों में उत्साह बनाए रखेंगे.  सम्मान का भाव बना रहेगा.  जल्दबाजी न दिखाएं.  घर परिवार में सुख सौख्य रहेगा.  प्रियजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे.  स्वजनों की बातें ध्यान से सुनेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे 
मूलांक 7 वाले निर्णय लेने में उत्साहित रहेंगे, मन के मामलों में विनम्र रहेंगे 
मूलांक 6 वाले करियर व्यापार में सक्रियता बनाए रहेंगे, सकारात्मकता रहेगी 
मूलांक 5 वाले करियर व्यापार में उपलब्धियां पाएंगे, व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे 
मूलांक 4 वाले औसत से बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन 

हेल्थ एंड लिविंग- करीबी भरोसेमंद रहेंगे.  कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे.  स्वास्थ्य मिलाजुला रहेगा.  परिजन मददगार रहेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.  सूझबूझ से काम लेंगे. 

फेवरेट नंबर-   2 5 6 7 8 9  

फेवरेट कलर्स- फिरोजी

एलर्ट्स- अनुशासित व्यवहार रखें.  स्पष्टता बढ़ाएं.  बहस से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement