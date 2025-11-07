Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 7 November 2025: मूलांक 7 वाले निर्णय लेने में उत्साहित रहेंगे, मन के मामलों में विनम्र रहेंगे

नंबर 7- 7 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. अंक 7 के लिए आज का दिन चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनाए रखेगा. नेतृत्व करने और जिम्मेदारी सम्हालने का भाव रहेगा. मित्र व सहकर्मी समर्थन बनाए रखेंगे. पेशेवर असरदार रहेंगे. कार्य व्यापार पर फोकस रखेंगे. घर परिवार में उत्सव का वातावरण बना रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. उत्मीद से अधिक लाभ संभव होगा. भावनात्मक रूप मजबूत रहेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति समाज के अनजानहीरो होते हैं. जबावदेही से कार्यों को करते हैं. आज इन्हें बड़ों से सामंजस्य बढ़ाना है. वार्तालाप पर जोर रखना है. टीम भावना से कार्य करेंगे. करियर कारोबार में पहल का भाव रखेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक संवार के अवसर बने रहेंगे. निर्णय लेने में उत्साहित रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. पेशेवरों का सहयोग पाएंगे. अनुभव ज्ञान का लाभ मिलेगा. कार्यदक्षता दिखाएंगे. नियमों को अपनाएंगे. प्रशासन प्रबंधन पर जोर देंगे. कामकाजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. लेनदेन में सजगता बनाए रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिवार के लोग मददगार बने रहेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. सुख सौख्य संसाधन पर जोर बनाए रहेंगे. दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा. अपेक्षित परिणाम बनेंगे. प्रेम में विश्वास बना रहेगा. मन के मामलों में विनम्र रहेंगे. कमतर स्थिति से बचेंगे. रिश्तों में धैर्य दिखाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सार्थक संवाद बढ़ेगा. खानपान प्रभावशाली रहेगा. परिजनों अतिथियों का आदर रखेंगे. सक्रियता से काम लें. सकारात्मकता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 9

फेवरेट कलर्स- सिल्वर

एलर्ट्स- सक्रियता रखें. भ्रम व बहकावे से बचें. अफवाह से बचें.

---- समाप्त ----