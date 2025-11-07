Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 7 November 2025: मूलांक 6 वाले करियर व्यापार में सक्रियता बनाए रहेंगे, सकारात्मकता रहेगी

नंबर 6- 7 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 6 के लिए शुभता का सूचक है. करियर कारोबार में बेहतर गति बनाए रखेंगे. सूझबूझ और साहस से आगे बढ़ेंगे. घर परिवार में अतिथि जनों का आगमन होगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. लाभ बढ़ाने का प्रयास रखेंगे. कार्यगति तेज होगी. सीख सलाह बढ़ाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. पेशेवर विषयों में तैयारी बढ़ाएंगे. सामंजस्यता का भाव रहेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति स्वयं के कार्यों को सीमित टीम के साथ करने में विश्वास रखते हैं. अक्सर अकेले आगे बढ़ते हैं. आज इन्हें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है. जनहित का प्रयास बनाए रखेंगे. नीति नियम व्यवस्था पर ध्यान देंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में सक्रियता बनाए रहेंगे. चहुंओर सकारात्मकता रहेगी. आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में सफलता पाएंगे. लाभ और लोकप्रियता बढ़त पर रहेंगे. कार्य विस्तार का जोर रखेंगे. अधिकारियों की सुनेंगे. पेशेवर सक्षम बने रहेंगे. सूझबूझ बढ़ाएंगे. उद्योग व्यवसाय को गति देंगे.

पर्सनल लाइफ- संबंधों में सुधार बना रहेगा. उत्सव आयोजन में प्रमुखता से शामिल होंगे. सरप्राइज मिल सकती है. अतिथि का सत्कार करेंगे. निजी विषयों में धैर्य रखेंगे. रिश्तों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. स्वजनां के साथ मनोरंजक यात्रा संभव है. प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- खुशियों का ख्याल रखेंगे. समयसीमा में कार्य करेंगे. व्यक्तित्व पर जोर देंगे. खानपान संवारेंगे. जीवनस्तर भव्य होगा. बड़प्पन दिखाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- ओपल कलर

एलर्ट्स- बड़ों का सानिध्य रखें. समय परप कार्य करें. बहस से बचें.

---- समाप्त ----