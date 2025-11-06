Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 6 November 2025: मूलांक 1 वाले लोभ और प्रलोभन में न आएं, पेशेवर संबंधों पर जोर देंगे

नंबर 1- 6 नवंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सामान्य प्रभाव का समय है. व्यवस्था में भरोसा बनाए रखें. रिश्तों में मजबूती लाएं. कार्यविस्तार का प्रयास रखेंगे. मित्रों का समर्थन बना रहेगा. सजगता से आगे बढ़ेंगे. निरंतरता और धैर्य से कामकाज साधेंगे. विपक्षी सक्रियता बनाए रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति में परिस्थितियों का साहस से सामना करने की सूझबूझ होती है. उद्योग व्यापार में नैतिकता और श्रेष्ठता बनाए रखते हैं. आज इन्हें विनम्रता और नीति नियम का पालन बनाए रखना है. पेशेवर संबंधों पर जोर देंगे. लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव बना रहेगा. जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेक्ष में सावधानी बनाए रखेंगे. समकक्ष सहायक होंगे. सहज प्रदर्शन बना रहेगा. रुटीन पर ध्यान दें. साझा प्रयास तुलनात्मक बेहतर बनेंगे. लोभ और प्रलोभन में न आएं. मेहनत से जगह बनाएंगे. कला कौशल में वृद्धि होगी. पेशेवर मामलों में प्रभाव बनाए रहेंगे. भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों सजग रहेंगे. भावनात्मकता पर अंकुश रखें. रिश्तों में स्पष्टता रहेगी. प्रियजनों का साथ पाएंगे. अपनों की खामियां को अनदेखा करेंगे. नेह विश्वास बढ़ाएंगे. नए लोगों से मेल मुलाकात में सतर्कता रखेंगे. सरप्राइज मिल सकता है. प्रियजनों को समय दें.

हेल्थ एंड लिविंग- विनय विवेक रखें. मितभाषी रहेंगे. जल्दबाजी से बचेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.



फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- गोल्डन

एलर्ट्स- सात्विक बने रहें. भ्रम बहकावे से बचें. शिक्षा पर फोकस रखें.

---- समाप्त ----