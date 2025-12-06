Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 6 December 2025: जोखिम से बचेंगे, विविध प्रयास बढ़ाएंगे

नंबर 8
6 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है.आज का दिन अंक 8 के लिए अधिकारों के बचाने में सहयोगी है.न्यायिक मामलों में सफलता मिलेगी.करियर व्यापार में इच्छित परिणाम पाएंगे.अनुभव का लाभ उठाएं.प्रियजनों से मेलजोल के अवसर बढ़ेंगे.विविधि गतिविधियों में तेजी आएगी.आर्थिक गतिविधियोंं में रुचि दिखाएंगे.रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा.नीति नियम पर ध्यान देंगे.पेशेवर प्रयास बने रहेंगे.अवसरों को भुनाएंगे.संबंधों को बल मिलेगा.शनि के अंक 8 के व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं.नीति नियम से चलते हैं.आज इन्हें कार्य प्रदर्शन उम्दा रखना है.कामकाजी रुटीन संवारेंगे.जोखिम से बचेंगे.विविध प्रयास बढ़ाएंगे.
मनी मुद्रा- करियर व्यापार में लाभ बना रहेगा.अधिकारियों व वरिष्ठों से भेंट होगी.लाभ बढ़ेगा.लक्ष्यगत प्रयास समय पर पूरे करें.प्रबंधन प्रशासन पर जोर रखें.संपर्क संचालन बेहतर बना रहेगा.कामकाजी अवसरों को भुनाएंगे.पेशेवरता बढ़ाएंगे.सबको जोड़ने का प्रयास रहेगा.वरिष्ठों से भेंट होगी.
पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत संबंधां में उत्साह दिखाएंगे.मन की बात कहने में उत्साहित रहेंगे.रिश्तों में सहजता बनाए रहेंगे.बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रहेंगे.आपसी विश्वास बना रहेगा.परिवार के लोग सहयोगी होंगे.मित्र मददगार बने रहेंगे.भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.
हेल्थ एंड लिविंग- उचित चर्चा संवाद बनाए रखेंगे.साख प्रभाव में वृद्धि होगी.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.असहजताएं दूर हांगी.मनोबल और उत्साह बना रहेगा.
फेवरेट नंबर- 2 5 6 8 9
फेवरेट कलर- नीला
एलर्ट्स- कार्यगति संतुलित बनाए रखें.अन्य की बात को ध्यान से सुनें.