Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 6 December 2025: दिल की बात कह पाएंगे, उत्साह बनाए रखेंगे

नंबर 7

6 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है.आज का दिन अंक 7 के लिए शुभत्व बढ़ाने वाला है.विभिन्न मामलों में प्रभावशाली रहेंगे.जीवनशैली एवं खानपान पर ध्यान देंगे.संपर्क का लाभ मिलेगा.नियमों का पालन रखेंगे.व्यवस्था मजबूत रखेंगे.उत्साहित बने रहेंगे.लक्ष्य पूरा करने का प्रयास होगा.सबका ख्याल रखेंगे.कारोबार की स्थिति बेहतर रहेगी.करियर एवं सेवाक्षेत्र में सहयोगी मददगार होंगे.केतु के अंक 7 के व्यक्ति रुटीन अच्छा रखते हैं.दिनचर्या व्यवस्थित होती हे.कार्ययोजनाओं को महत्व देते हैं.इन्हें आज काम पर फोकस बनाए रखना है.सक्रियता से बढ़ेंगे.संबंधों पर जोर देंगे.मित्रों को साथ लेकर चलेंगे.संकोच कम होगा.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में जोखिम उठाने की सोच रहेगी.पेशेवर तेजी बनाए रहेंगे.कार्यक्षेत्र में सकारात्मक वातावरण रहेगा.उद्योग व्यापार के कार्योंं को पूरा करेंगे.लंबित मामले साधेंगे.व्यवस्था को मजबूती देंगे.पेशेवरता पर जोर रखेंगे.वित्तीय प्रयासों में शुभता बढ़ेगी.अनुशासन अनुपालन बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे.स्वजनों से भेंट के मौके बनेंगे.रिश्तों में असरदार रहेंगे.भावनात्मकता को बल मिलेगा.वातावरण की अनुकूलता का लाभ लेंगे.दिल की बात कह पाएंगे.उत्साह बनाए रखेंगे.प्रेम में सफल रहेंगे.करीबियों की मदद मिलेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- चर्चा में उत्साह बनाए रहेंगे.बेहतर व स्पष्ट नजरिया रखेंगे.सभी प्रसन्न होंगे.हर्ष आनंद से रहेंगे.स्वास्थ्य संवार पर रहेगा.मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर- दलदली

एलर्ट्स- सामंजस्य बढ़ाएं.अनुरूपता रखें.लापरवाही न दिखाएं.बैर से बचें.

