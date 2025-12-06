scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 6 December 2025: धैर्य धर्म से आगे बढ़ेंगे, बड़ी सोच बनाए रखें

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 6 December 2025: साज संवार बनाए रखते हैं.आज इन्हें चर्चा संवाद में बेहतर बनाए रखना है.जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.साहस पराक्रम से काम लेंगे.अनुशासन बनाए रखेंगे.

नंबर 6
6 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है.आज का दिन अंक 6 के लिए भाग्यकारी है.मन की बात मजबूती से कह पाएंगे.प्रतिभा प्रदर्शन और प्रबंधन में बेहतर बने रहें.सबका साथ समर्थन पाएंगे.कला कौशल से जगह बनाएंगे.कामकाज पर फोकस रहेगा.इच्छित उपलब्धि प्राप्त हो सकती है.लाभ का प्रतिशत संवार पर बना रहेगा.व्यक्तिगत मामलों में विनम्रता बनाए रखेंगे.परिणामों से उत्साहित रहेंगे.शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति आकर्षक व्ययक्तित्व के धनी होते हैं.साज संवार बनाए रखते हैं.आज इन्हें चर्चा संवाद में बेहतर बनाए रखना है.जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.साहस पराक्रम से काम लेंगे.अनुशासन बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में पेशेवरता पर जोर रखेंगे.वाणिज्यिक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे.साझीदारी के प्रयास गति लेंगे.प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे.अधिकारियों से सहजता रहेगी.लाभ बढ़त पर रहेगा.महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे.आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.धैर्य धर्म से आगे बढ़ेंगे.बड़ी सोच बनाए रखें.

पर्सनल लाइफ- प्रेम में मिठास रहेगी.रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ेगी.अपनों के संग खुशियां को साझा करेंगे.दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा.रिश्तों में मधुरता रखेंगे.सहयोग का भाव बढ़ेगा.जल्दबाजी से बचेंगे.अपनों की जरूरतों पर ध्यान देंगे.परिवार में हर्ष आनंद रहेगा.सीख सलाह बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तिगत मामले संवरेंगे.स्वयं पर ध्यान देंगे.व्यवस्था बल पाएगी.विनय विवेक रखेंगे.स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.

फेवरेट नंबर-  3 4 5 6 8 9
फेवरेट कलर- रॉयल ब्लू
एलर्ट्स- जिद त्यागें.आवश्यक नीति नियम व जांच बनाए रखें.व्यर्थ हस्तक्षेप से बचें.
 

