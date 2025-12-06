Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 6 December 2025: धैर्य से आगे बढ़ेंगे, प्रतिस्पर्धा में जल्दबाजी न करें

नंबर 4
6 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है.अंक 4 के लिए आज का दिन शुभ प्रभाव वाला है.विभिन्न अवसरों को भुनाएंगे.पेशेवर मामले सामान्य बने रहेंगे.अपनों से सुख साझा करेंगे.विवेक व बड़प्पन से काम लेंगे.अनुपालन व अनुशासन बनाए रखेंगे.संतुलित ढंग से आगे बढ़ेंगे.कामकाज में रुटीन बनाए रखेंगे.व्यवस्था पर ध्यान देंगे.परिजनों का समर्थन रहेगा.राहु के अंक 4 के व्यक्ति देशकाल से सामंजस्य बनाकर चलते है.त्वरित निर्णय लेते है.व्यवहारिक समझ अच्छी होती है.आज इन्हें अनुभवियों की सुनना है.बड़ों की सीख सलाह पर अमल रखना है.मित्रगण सहायक होंगे.संचार संपर्क बनाए रखेंगे.परिजन साथ बनाए रहेंगे.
मनी मुद्रा- करियर कारोबार में सहजता बनी रहेगी.पेशेवर मामलों में निरंतरता रखेंगे.रुटीन सहज बनाए रखेंगे.सलाह पर फोकस बढ़ाएंगे.करियर व्यवसाय में आत्मविश्वास बनाए रखेंगे.विभिन्न विषयों को गति देंगे.कार्योंं में निरंतरता रखेंगे.जोखिम लेने का भाव रहेगा.धैर्य से आगे बढ़ेंगे.प्रतिस्पर्धा में जल्दबाजी न करें.
पर्सनल लाइफ- प्रियजनों संग वक्त बिताएंगे.अपनों से खुशी बांटेंगे.रिश्तों का ध्यान रखेंगे.परिवार में समय बिताएंगे.सुख सामंजस्य बना रहेगा.प्रेम संबंध सुखद रहेंगे.वरिष्ठों की मदद मिलेगी.करीबी सहयोग बनाए रहेंगे.स्वजनों का समर्थन उत्साहित रखेगा.अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- कार्ययोजनाओं को गति देंगे.स्वयं पर ध्यान देंगे.फोकस बढ़ाएंगे.रहन सहन आकर्षक रहेगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.मनोबल बना रहेगा.
फेवरेट - 1 4 5 6 7 8
फेवरेट कलर्स- ग्रे कलर
एलर्ट्स- नियम अपनाए रहें.वचन पालन बढ़ाएं.बड़ों का आदर करें.