scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 6 December 2025: पेशेवरता को बल मिलेगा, व्यापार में प्रभाव रहेगा

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 6 December 2025: स्वाध्याय बनाए रखते हैं.आज इन्हें अवसरों को भुनाना है.आपसी समन्वय से आगे बढ़ेंगे.कला कौशल को संवरेंगा.आत्म्विश्वास से काम लेंगे.

Advertisement
X
three horoscope
three horoscope

नंबर 3
6 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है.अंक 3 के लिए आज का दिन हितों के संरक्षण में मददगार है.अभिलाषाएं पूरी करने में सहयोग मिलेगा.प्रबंधन प्रशासन संवारेंगे.महत्वपूर्ण सौदे समझौते आकार लेंगे.पेशेवर सक्रियता दिखाएंगे.परंपरागत कार्योंं में रुचि बढ़ाएंगे.व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा.संकोच दूर होगा.सबसे बनाकर चलेंगे.सहकारिता व सहयोग रखेंगे.गुरु के अंक 3 के व्यक्ति तार्किक व नीतिगत बातों में विश्वास बनाए रखते हैं.व्यर्थ दखल से बचते हैं.स्वाध्याय बनाए रखते हैं.आज इन्हें अवसरों को भुनाना है.आपसी समन्वय से आगे बढ़ेंगे.कला कौशल को संवरेंगा.आत्म्विश्वास से काम लेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी विषयों में सक्रियता बनी रहेगी.बड़ों से तालमेल बनाए रखेंगे.कार्य व्यापार में बेहतर रहेंगे.विभिन्न मामलों में लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा.समकक्षों पर भरोसा रखेंगे.पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.कामकाज में गति आएगी.सहज संतुलन बनाए रखेंगे.पेशेवरता को बल मिलेगा.व्यापार में प्रभाव रहेगा.

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत बातों में गंभीरता बनाए रहेंगे.भावनात्मक प्रदर्शन में आगे रहेंगे.चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे.प्रियजनों का साथ पाएंगे.प्रेम पक्ष अनुकूल रहेगा.रिश्तों का आदर सम्मान रखेंगे.घर परिवार में अपनों के प्रति झुकाव बढ़ेगा.सभी को जोड़कर रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

विनम्रता रखेंगे, नियंत्रण बढ़ाएंगे 
मित्रगण सहायक रहेंगे, रिश्ते संवार पाएंगे 
मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे 
मूलांक 8 वाले सेवाक्षेत्र में सफल होंगे, भेंट संवाद की कोशिश बनी रहेगी 
मूलांक 7 वाले सहज समर्थन पाएंगे, संपर्क संवाद संवारेंगे 

हेल्थ एंड लिविंग- साथी सहयोगी होंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.व्यक्तित्व पर जोर होगा.परस्पर विश्वास बना रहेगा.परिचितों से तालमेल बढ़ाएंगे.मनोबल ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9
फेवरेट कलर- पीला
एलर्ट्स- बहकावे में न आएं.सरलता बनाए रहें.बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement