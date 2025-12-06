Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 6 December 2025: विनम्रता रखेंगे, नियंत्रण बढ़ाएंगे

नंबर 2

6 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है.अंक 2 के लिए आज का दिन औसत से शुभ है.कामकाज में अपेक्षित शुभता बनी रहेगी.कार्य व्यापार में व्यवस्था में सुधार आएगा.जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे.अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.संबंधों में स्पष्टता लाएंगे.निरंतरता और सहजता रखेंगे.पेशेवरों से मेलजोल बढ़ाएंगे.सभी का साथ समर्थन मिलेगा.अपनों से खुशियों साझा करेंगे.संतुलन और सामर्थ्य बढ़त पर रहेगा.चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति की स्मरणशक्ति अच्छी होती है.आज इन्हें उत्साह और आत्मविश्वा बनाकर रखना है.आस्था व धर्म बनाए रखेंगे.व्यक्तिगत प्रयास बेहतर होंगे.घर परिवार में अनुकूलन रहेगा.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- आर्थिक विषयों में उचित दशा दिशा बनाए रखेंगे.पेशेवर मामले सकारात्मक रहेंगे.भेंटवार्ता संवाद पर ध्यान देंगे.लक्ष्य की स्पष्टता रखेंगे.उच्च अधिकारियों का साथ समर्थन पाएंगे.प्रबंधन के प्रयास बढ़ेंगे.व्यवस्था और अनुशासन रखेगे.सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी विषयों में जिद न करें.चर्चा संवाद में उतावली से बचें.परिजनों की भावनाओ का सम्मान करें.प्रियजनों की खुशियों को बल दें.सभी से संपर्क का प्रयास रखें.संबंधों में मिठास रह़ेगी.रिश्तों में प्रभावशाली रहेंगे.विनम्रता रखेंगे.नियंत्रण बढ़ाएंगे.करीबियों के संग आनंद से रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान साधारण रहेगा.व्यक्तित्व पर जोर देंगे.कार्यगति बेहतर रहेगी.योजनानुसार आगे बढ़ेंगे.मनोबल बनाए रखें.स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- एक्वा ब्लू

एलर्ट्स- बहस से बचें.दिखावा न करें.भावुकता से बचें.

---- समाप्त ----