Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 6 December 2025: मित्रगण सहायक रहेंगे, रिश्ते संवार पाएंगे

नंबर 1

6 दिसंबर 2025 का मूलांक 6 और भाग्यांक 9 है.अंक 1 के लिए आज का दिन औसत फलदायक है.पारिवारिक मामलों में विनम्रता व धैर्य से काम लेंगे.व्यक्तिगत संबंधों को संवारेंगे.रिश्ते सामान्य बने रहेंगे.निरंतरता बनाए रखें.पहल करने से बचेंगे.पेशेवर कार्योंं में नीति नियम से आगे बढ़ेंगे.संपर्क संवाद में संकोच रहेगा.कार्य विस्तार पर जोर रहेगा.सूर्य के अंक 1 व्यक्ति सबके प्रति समानता का व्यवहार करते हैं.न्याय और नीति के पक्षधर होते है.सही के साथ खड़े रहने में विश्वास रखते हैं.आज इन्हें सहजता से काम लेना है.स्वार्थ एंवं अहंकार में नहीं आएं.आसपास का वातावरण सामान्य बना रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्यगति मध्यम रहेगी.करियर कारोबार में सूझबूझ से काम लें.उधार के लेनदेन से बचें.बहकावे में नहीं आएं.करियर कारोबार में सजग रहेंगे.प्रबंधकीय मामलों में विनय विवेक दिखाएंगे.सहकर्मियों का समर्थन बना रहेगा.उद्योग व्यापार में प्रदर्शन बनाए रखेंगे.जोखिम उठाने से बचें.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में पूर्ववत् स्थिति रहेगी.परिजनों का साथ बनाए रहेंगे.जल्दबाजी से बचेंगे.प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे.मित्रगण सहायक रहेंगे.रिश्ते संवार पाएंगे.संबंधों में विश्वसनीयता बढ़ाएंगे.उत्सव आयोजन में शामिल होंगे.भ्रमण पर जाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन से काम लें.मेलजोल का प्रयास बढ़ाएं.व्यक्तित्व पर फोकस रखें.व्यवस्था में सहजता रहेगी.स्वास्थ्य सुधार पाएगा.मनोबल ऊंचा रखें.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- बैंगनी

एलर्ट्स- दिखावे में न आएं.बड़बोलेपन से बचें.चाटुकारों से दूरी बढ़ाएं.

---- समाप्त ----