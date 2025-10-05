scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 5 October 2025: न्याय नीति और प्रबंधन संवारेंगे, इच्छित अवसर बने रहेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 5 October 2025: परिस्थिति के अनुरूप कार्य व्यवहार रखेंगे. न्याय नीति और प्रबंधन संवारेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. इच्छित अवसर बने रहेंगे. भेंटवार्ता व पेशेवरता बढ़ेगी. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा.

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 5 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 7 के लिए शुभ है. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. चहुंओर हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में उत्साह रखेंगे. परंपराओं का पालन करेंगे. कार्य व्यवस्था पर जोर देंगे. व्यवस्था के अनुःप आगे बढ़ेंगे. योजनाएं बेहतर रहेंगी. व्यापार हितकारी बना रहेगा. साथी संबंधी सहयोग बढ़ाएंगे. लाभ प्रभाव बढ़त पाएगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति की समझ तेज व सकारात्मक हेती है. संकेतों को बेहतर ढंग से समझते हैं. प्रत्येक कार्य अनुशासन से करते हैं. आत्मनियंत्रण़ बनाए रखते हैं. आज इन्हें उपलब्धियों पर नजर बनाए रखना है. आशंकाओं में न आएं. वाणी व्यवहार में संतुलन रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर में सामंजस्यता बढ़ाएंगे. कामकाज में सहज रहेंगे. साख प्रभाव पर जोर बनाए रखेंगे. परिस्थिति के अनुरूप कार्य व्यवहार रखेंगे. न्याय नीति और प्रबंधन संवारेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. इच्छित अवसर बने रहेंगे. भेंटवार्ता व पेशेवरता बढ़ेगी. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा.

पर्सनल लाइफ- जीवन खुशहाल रहेगा. संबंधों में सुखद स्थिति रहेगी. आकर्षण बढ़ा रहेगा. परिजनों की सुनेंगे. करीबियों संग समय बिताएंगे. व्यक्गितगत विषयों में प्रभावी रहेंगे. धैर्य धर्म आस्था रखेंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. प्रिय से चर्चा में धैर्य रखेंगे. सजगता बनाए रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- विविध प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा. सहयोग का भाव बढ़ेगा. सक्रियता रखें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर- धूसर

एलर्ट्स- दबाव व लापरवाही में न आएं. व्यर्थ वार्तालाप से बचें.

