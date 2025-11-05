Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 5 November 2025: मूलांक 5 वाले सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे, जल्दबाजी में नहीं आएंगे

नंबर 5- 5 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 5 के लिए आज का दिन हर क्षेत्र में उत्तम स्थिति का सूचक है. जिम्मेदारों से तालमेल बना रहेगा. कार्य व्यापार में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. शुभता का संचार रहेगा. कार्यविस्तार पर ध्यान देंगे. मित्रों पर भरोसा बढ़ेगा. इच्छित परिणाम पाएंगे. निजी मामलों में नियंत्रण बढ़ाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति भेंटवार्ता एवं तार्किक संवाद में प्रभावी रहते हैं. आज इन्हें सभी का साथ और समर्थन मिलेगा. स्वजनों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे. उत्साह बनाए रखेंगे. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. निजी मामलों में बड़प्पन रखेंगे. सफता का भाव बढ़ा रहेगा. नपातुला जोखिम उठाएंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक लाभ अपेक्षित बना रहेगा. योजनाएं पूरी करने में मदद मिलेगी. विविध मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. नियमों का सम्मान बनाए रखेंगे. कार्यव्यवस्था संवारेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. उद्योग व्यापार को बल मिलेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे. लाभ में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर मामलों में गति रहेगी.

पर्सनल लाइफ- मन की बात सहजता से कहेंगे. परिवार में सभी से तालमेल बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. अपनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. बड़ों की बातों का पालन रखेंगे. आज्ञाकारिता बढ़ाएंगे. प्रियजनों का ध्यान रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व को बल मिलेगा. व्यवस्था को मजबूती देंगे. स्वास्थ्य संबंधी विषय पक्ष में रहेंगे. मनोबल उत्साह बढ़त पर रहेगा. बड़प्पन दिखाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ग्रीन

एलर्ट्स- लापरवाही से बचें. सजगता बढ़ाएं. धूर्तां से सावधान रहें.



