scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 5 December 2025: मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 5 December 2025: आर्थिक विषयों में सहजता बनाए रहेंगे. मित्रों का साथ बना रहेगा. समकक्ष प्रभावित रहेंगे. जोखिमूपर्ण कार्यों से बचेंगे. सूझबूझ से करियर व्यापार संवारेंगे. लक्ष्यगत मामले सुधार पाएंगे. समय प्रबंधन पर जोर देंगे.

Advertisement
X
nine horoscope
nine horoscope

नंबर 9- 5 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 9 के लिए आज का दिन शुभ संकेतों को बनाए रखने वाला है. आर्थिक विषयों में सहजता बनाए रहेंगे. मित्रों का साथ बना रहेगा. समकक्ष प्रभावित रहेंगे. जोखिमूपर्ण कार्यों से बचेंगे. सूझबूझ से करियर व्यापार संवारेंगे. लक्ष्यगत मामले सुधार पाएंगे. समय प्रबंधन पर जोर देंगे. कामकाजी अवसरों को भुनाएंगे. आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. प्रियजनों से तालमेल रखेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति टीम के प्रबंधन में दक्ष होते हैं. नेतृत्व में प्रभावी होते हैं. आज इन्हें उत्साह बनाए रखना है. कामकाज में सहजता बनाए रखेंगे. अनुशासन अनुपालन बढ़ाएं. विनम्रता पर बल दें. जिद व अहंकार में नहीं आएंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर कार्यगति सहज बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों में लाभ पूर्ववत् बना रहेगा. करियर कारोबार में बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे. सहकर्मियों की अनदेखी से बचेंगे. चर्चा में समानता का भाव रखेंगे. साझीदारी में रुचि रखेंगे. सहभागिता बढ़ाएंगे. आर्थिक मामलों में निरंतरता रखेंगे. संपर्क संवाद बेहतर रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह से रिश्ते संवारें. विनय विवेक बनाए रखें. परिजनों से करीबी बढ़ाएं. संबंधों में सामंजस्य पर जोर दें. आपसी सहयोग बनाए रखें. संबंधी उत्साह बढ़ाएंगे. समकक्षों का समर्थन मिलेगा. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. रिश्तों में फोकस बढ़ेगा. मित्रों से तालमेल बनेगा.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 8 वाले सेवाक्षेत्र में सफल होंगे, भेंट संवाद की कोशिश बनी रहेगी 
मूलांक 7 वाले सहज समर्थन पाएंगे, संपर्क संवाद संवारेंगे 
मूलांक 6 वाले सूझबूझ से आगे बढेंगे, संतुलन अनुशासन पर जोर रखें 
मूलांक 5 वाले करियर व्यापार में उपलब्धियां पाएंगे, व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे 
मूलांक 4 वालों का लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा पर जोर रखेंगे 

हेल्थ एंड लिविंग- सरल रहें. समताभाव बनाए रखें. अवसर भुनाएं. सबका सम्मान करें. अतिथि आगमन संभव है. खानपान पर ध्यान दें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9

फेवरेट कलर- चमकीला लाल

एलर्ट्स-  विवाद बहस से बचें. धैर्य धर्म रखें. स्तरहीन विचारों से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement