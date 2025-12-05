Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 5 December 2025: मूलांक 8 वाले सेवाक्षेत्र में सफल होंगे, भेंट संवाद की कोशिश बनी रहेगी

नंबर 8- 5 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 8 के लिए आज का दिन भाग्योदय में सहयोग बनाए रखने वाला है. परिचित सहयोग बनाए रखेंगे. व्यापार में स्पष्टता बनाए रहेंगे. धैर्य एवं आत्मविश्वास से काम लेंगे. सभी क्षेत्रों में कार्यगति तेज बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में पद प्रभाव बढ़ा रहेगा. सुख सौख्यबनाए रखेंगे. अपनों का साथ समर्थन रहेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. शनि के अंक 8 के व्यक्ति हर विषय की गहराई में जाते हैं. स्तरहीन चर्चा संवाद से बचते हैं. आज इन्हें कामकाज पर फोकस बढ़ाना है. पहल प्रदर्शन बनाए रखेंगे. मन प्रसन्न बना रहेगा. पेशेवर अवसरों को भुनाएंगे. संकोच में कमी आएगी.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में बड़ी सोच से काम लेंगे. अफवाह व पूर्वाग्रह में नहीं आएंगे. व्यर्थ चर्चा से बचेंगे. आत्मनियंत्रण पर जोर बढ़ाएंगे. कार्य व्यवस्था बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण मामले साधेंगे. आर्थिक पक्ष उछाल पर रहेगा. नीति नियम से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य रखेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में सुखद स्थिति बनी रहेगी. निजी संबंध बेहतर बनाए रखेंगे. प्रियजन विश्वास बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में रुचि बढ़ेगी. रिश्तों की अनदेखी से बचेंगे. भावनात्मक संबंध संवरेंगे. भ्रमण मनोरंजन के मौके मिलेंगे. संवाद में सजग रहेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मित्र मददगार होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सक्रियता से काम लेंगे. सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक होगा. सभी का सम्मान रखेंगे. भव्यता में वृद्धि होगी. मनोबल उूंचा होगा. स्वास्थ्य संवारेंगे.



फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- रॉयल ब्लू

एलर्ट्स- बहकावे में न आएं. प्रतिक्रिया में सजग रहें. आदरभाव बढ़ाए रखें.

