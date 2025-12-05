Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 5 December 2025: मूलांक 7 वाले सहज समर्थन पाएंगे, संपर्क संवाद संवारेंगे

नंबर 7- 5 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 7 के लिए हितकर है. नियम निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव रखेंगे. करियर कारोबार में धैर्य से परिणाम संवारेंगे.. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे. निजी मामलों में संवेदनशील रहेंगे. सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. नवारंभ कर सकते हैं. केतु के अंक 7 के व्यक्ति उचित स्थान पाने के प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं. स्थापित विषयों में रुचि अधिक होती है. आज इन्हें सहज संवाद और समन्वय बनाए रखना है. पराकम व सूझबूझ से कार्य करेंगे. विभिन्न मामलों को साधेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में सहज संतुलन बनाए रखेंगे. पद प्रभाव सुधार पर रहेगा. हितलाभ संवरेगा. विभिन्न प्रयासां में सामंजस्यता रखेंगे. अवसरों का लाभ लेंगे. प्रबंधन बनाए रखेंगे. सहयोगियों पर भरोसा बढ़ेगा. अनुबंध पक्ष में बनेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. सबका समर्थन रहेगा.

पर्सनल लाइफ- अपनों को जोड़े रखने का भाव रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य पाएंगे. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. मित्र की सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. वादा पूरा करेंगे. संबंधों का सम्मान रखेंगे. प्रेम में समर्पण बढ़ाएंगे. स्नेह विश्वास से काम लेंगे. निजी चर्चाओं में रुचि बनी रहेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति प्रभावी रहेगी. सुख साझा करेंगे. धैर्यवान रहेंगे. सबका सम्मान रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मित्रगण मददगार होंगे. मनोबल बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- संवेदनशीलता बढ़ाएं. जोखिम न लें. दिनचर्या व्यवस्थित रखें.

---- समाप्त ----