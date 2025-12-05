scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 5 December 2025: मूलांक 6 वाले सूझबूझ से आगे बढेंगे, संतुलन अनुशासन पर जोर रखें

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 5 December 2025: सहजता से विभिन्न कार्य पूरे होंगे. लक्ष्य पाने के प्रयास बढ़ेंगे. लाभ संवारने में बेहतर बनेंगे. करीबियों का साथ पाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. अनुशासन और आज्ञाकारिता रखेंगे.

नंबर 6- 5 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 6 के लिए आज का दिन भव्यता को बढ़ाने वाला है. सभी वर्ग के लोग सहयोग का नजरिया बनाए रखेंगे. सहजता से विभिन्न कार्य पूरे होंगे. लक्ष्य पाने के प्रयास बढ़ेंगे. लाभ संवारने में बेहतर बनेंगे. करीबियों का साथ पाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. अनुशासन और आज्ञाकारिता रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढें़गे. आर्थिक अनुबंधों में निरंतरता रखेंगे. कामकाज में जल्दबाजी से बचेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति कलाकार होते हैं. सेल्फमेड होते हैं. आज इन्हें सबको साथ लेकर चलना है. संतुलन अनुशासन पर जोर बनाए रखना है. मधुर वाणी व्यवहार से काम लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में सुधार के अवसर बढ़े रहेंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. पद प्रतिष्ठा बल पाएगी. कामकाज में व्यवस्था मजबूत रखेंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. आर्थिक मामलों में नियंत्रित गति से आगे बढ़ें. साथी सहकर्मी सहायक होंगे. प्रभाव बनाए रखेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. फोकस बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के मामले सुखकर बने रहेंगे. मित्र मददगार होंगे. अपनों पर सहज भरोसा बढ़ेगा. व्यक्तिगत विषयों में रुचि दिखाएंगे. संपर्क संवाद बेहतर बना रहेगा. रिश्तों स्पष्टता बनाए रहेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. निजी संबंध संवरेंगे. मन का मामले संवार पर रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ाएंग. व्यक्तित्व पर बल बनाए रखेंगे. सहयोग का भाव बढ़ा रहेगा. सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. खानपान संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9  

फेवरेट कलर- ओपल कलर

एलर्ट्स- नकारात्मक चर्चा से बचें. जोखिम न उठाएं. आत्मविश्वास रखें.

---- समाप्त ----
