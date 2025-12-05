scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 5 December 2025: मूलांक 5 वाले करियर व्यापार में उपलब्धियां पाएंगे, व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 5 December 2025: उत्साह मनोबल से कार्य करेंगे. इच्छित लक्ष्यों को साधेंगे. कार्य व्यापार में बड़ी सफलता पाएंगे. जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों पर ध्यान देंगे. कामकाजी अनियमितताएं दूर हांगी.

नंबर 5- 5 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 5 के लिए आज का दिन हितप्रद रहने वाला है. सभी कार्य अपेक्षा से बेहतर बने रहेंगे. उत्साह मनोबल से कार्य करेंगे. इच्छित लक्ष्यों को साधेंगे. कार्य व्यापार में बड़ी सफलता पाएंगे. जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों पर ध्यान देंगे. कामकाजी अनियमितताएं दूर हांगी. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. बुध के अंक 5 के व्यक्ति अच्छे वार्ताकार और लेखक होते हैं. शब्दों के जादूगर कहे जा सकते हैं. तात्कालिक विषयों को महत्व देते हैं. नजरिया स्पष्ट बनाए रखते हैं. आज इन्हें सहकारिता व सहयोग बढ़ाना है. मित्रों का साथ रहेगा. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा रहेगा.

मनी मुद्रा- आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. वाणिज्यिक विषयों में उत्साह दिखाएंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. भेंटवार्ता में रुचि रहेगी. पेशेवर प्रभावी रहेंगे. संरक्षण का भाव रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. प्रयोगधर्मिता रखेंगे. अनुशासन पर जोर देंगे. सतर्कता समन्वय बढ़ाएंगे. गतिविधियां नियंत्रित रहेंगी. अनुकूलन रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम पक्ष सुधार पाएगा. घर परिवार में साज संवार बनी रहेगी. करीबियों से संपर्क संवाद बढ़े़गा. मन के मामलों में हर्ष आनंद बढ़ेग. व्यक्तिगत वार्ताएं पक्ष में बनेंगी. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. मेहमानों का सत्कार रखेंगे. स्वजनों के संग समय बिताएंगे. रिश्ते संवारेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- रहन सहन उच्च रहेगा. निजी सफलता बढ़ेगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे. सहकार पर जोर रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. खानपान एवं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर-  1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- लापरवाही व ढिलाई न बरतें. अनदेखी से बचें. भावुकता में न आएं.

