Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 5 December 2025: मूलांक 4 वालों का लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा पर जोर रखेंगे

नंबर 4- 5 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 4 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम बनाए रखेगा. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. सहज सुखद परिणाम प्राप्त होंगे. करियर कारोबार में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. बड़ी सफलता पाने का भाव रहेगा. साहस पराक्रम के अवसर बनेंगे. घर परिवार में शुभता रहेगी. सक्रियता से काम लेंगे. रिश्ते बेहतर बनेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति नवीन प्रयोगों में सहज होते हैं. गोपनीय गतिविधियों में तेज होते हैं. आज इन्हें सहजता सक्रियता से काम लेना है. साहस पराक्रम बनाए रखना है. प्रतिभा प्रदर्शन पर जोर देंगे. आसपास का वातावरण अनुकूल बना रहेगा.

मनी मुद्रा- कामकाज में सकारात्मक रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएगे. लाभ प्रतिशत बेहतर होगा. आर्थिक विषयों पर फोकस रखेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर रखेंगे. कार्य प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कामकाजी विषय साधेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अवसर भुनाने की सोच रहेगी.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे. रिश्तों में उत्साह रहेगा. चहुंओर अपेक्षित सफलता बनेगी. संबंध संवार पर रहेंगे. प्रेम में सहजता शुभता रहेगी. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बंधुजन सहायक होंगे. परिजन सुखद पल बिताएंगे. प्रियजनों का ध्यान रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति तेज रखेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. जीवनस्तर आकर्षक बनेगा. गरिमा गोपनीयता बढाएंगे. स्वास्थ्य संवार पर जोर रहेगा. मनोबल बढ़त पर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- गोमेद समान

एलर्ट्स- सात्विकता बढ़ाएं. नकारात्मक विचारों से बचें. उतावली न दिखाएं.

