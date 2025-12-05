Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 5 December 2025: मूलांक 3 वाले चर्चा संवाद में सजगता बढ़ाएंगे, कारोबार का प्रतिशत औसत रहेगा

नंबर 3- 5 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सफलता का प्रतिशत सीमित बनाए रखने वाला है. भेंट के लिए समय पर पहुंचें. साहस पराक्रम बनाए रखें. बड़ी सोच से काम लें. जल्दबाजी च दिखावे से बचें. सक्रियता व सूझबूझ से रास्ते बनेंगे. लोगों की बातों में नहीं आएंगे. अन्य पर शीघ्र भरोसा न करें. धर्म पालन बनाए रखें. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं. सीरियस स्वभाव बनाए रखते हैं. वैचारिक दृढ़ता के बावजूद नई सोच का सम्मान करते हैं. आज इन्हें विभिन्न मामलों में विनय विवेक बनाए रखना है. लापरवाही व दिखावे से बचना है. चर्चा संवाद में सजगता बढ़ाएं. परस्पर सहयोग का भाव रखें.

मनी मुद्रा- कामकाज में अपेक्षित परिणामों के लिए अतिरिक्त प्रयास बनाए रखने होंगे. कारोबार का प्रतिशत औसत रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. नियमों का अनुसरण रखेंगे. सीख सलाह पर जोर बढ़ाएंगे. अनुभवी प्रयासों से विविध विषयों को साधेंगे. मितभाषी बने रहेंगे. धैर्य से काम लेंगे. अहंकार में न आएं.

पर्सनल लाइफ- करीबियों और मित्रों की बातों को बिना जांच पड़ताल के खारिज न करें. उचित संवाद व सहकार बनाए रखे. अपनों पर सहज भरोसा रखें. परिवार के लोग मददगार होंगे.. प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे. रिश्ते पूर्ववत् रह सकते हैं. सुनी बातों की अनदेखी करें. निजी विषयों में अतिउत्साह से बचें. संबंध सामान्य

हेल्थ एंड लिविंग- समता का भाव बनाए रखें. विनम्रता से आगे बढ़ें़े. रहन सहन पर ध्यान दें. मनोबल उूंचा रखें. स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ाएं. परिवार में सामंजस्यता रहेगी. रुटीन संवारें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 9

फेवरेट कलर्स- कांसे के समान

एलर्ट्स- धूर्त से दूरी बनाए रखें. भेंटवार्ता में बहस बचें. व्यवहारिक रहें.

