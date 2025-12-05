scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 5 December 2025: मूलांक 1 वाले घर-परिवार से पाएंगे सहयोग, करियर अपेक्षा के अनुरूप रहेगा

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 5 December 2025: लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. कामकाज समय पर पूरा करने का दबाव बना रहेगा. धूर्तों से बचाव रखें. विविध मामले लंबित बने रह सकते हैं. योजनाओं में धैर्य दिखाएं. आर्थिक वाणिज्यिक कार्यों में धोखे की आशंका है.

नंबर 1- 5 दिसंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है. अंक 1 के लिए आज का दिन मध्यम परिणाम बनाए रखने वाला है. कार्य व्यापार में उतावली न दिखाएं. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. कामकाज समय पर पूरा करने का दबाव बना रहेगा. धूर्तों से बचाव रखें. विविध मामले लंबित बने रह सकते हैं. योजनाओं में धैर्य दिखाएं. आर्थिक वाणिज्यिक कार्यों में धोखे की आशंका है. घर परिवार के लोगों का सहयोग बना रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति भावनात्मक विषयों में संकोची होते हैं. भेंटवार्ता में स्पष्टता बनाए रखते हैं. आज इन्हें व्यक्तित्व संवारना है. कार्य व्यापार में बहस विवाद में न पड़ें. पद प्रतिष्ठा पर बल रखें. परिजन प्रसन्न रहेंगे.
 
मनी मुद्रा- करियर व्यवसाय पूर्ववत् बना रहेगा. करियर अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. व्यवस्था पर भरोसा रखें. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. कार्यक्षेत्र में समय देने का भाव रखेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव रखेंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. वाणिज्यिक योजनाएं गति लेंगी. भेंटवार्ता पर ध्यान देंगे. साथियों से तालमेल रहेगा.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक चर्चा में सहज रहेंगे. सबके समक्ष अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखेंगे. भेंट संवाद पर जोर बनाए रहेंगे. अपनों संग सहजता से रहेंगे. आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ाएंगे. घरेलु मामले सहज होंगे. परिवार में सहजता शुभता रहेगी. संबंध प्रगाढ़ होंगे. आयोजन से जुड़ेंगे. प्रिय की अनदेखी न करें.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार संतुलित व सहज बना रहेगा. स्वास्थ्य और खानपान सामान्य रहेगा. जीवनशैली पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बनाए रखें.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 7 9

फेवरेट कलर्स- वाइन रेड

एलर्ट्स- नियम व अनुशासन अपनाए रहें. अफवाह से बचें. तार्किकता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
