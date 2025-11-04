Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 4 November 2025: बड़ों से बनाकर चलेंगे, विनय विवेक रखेंगे

नंबर 8

4 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है.अंक 8 के लिए आज का दिन कारोबार के लिए अच्छा है.अन्य मामले संतुलित बने रहेंगे.सभी के सहयोग प्राप्त होगा.भूमि भवन व संपत्ति के मामले पक्ष में रहेंगे.समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे.चर्चा में सहजता रखेंगे.पेशेवरों से बनाकर चलेंगे.पहल करने का भाव रहेगा.लाभ का प्रतिशत उम्मीद से बेहतर बना रहेगा.अपनों का साथ समर्थन पाएंगे.शनि के अंक 8 के व्यक्ति का नजरिया जनमानस के करीब होता है.आम अंदाज से खास बातें आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं.अनुमान में तेज होते हैं.आज इन्हें सभी का विश्वास प्राप्त होगा.बड़ों से बनाकर चलेंगे.विनय विवेक रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में संवार बढ़ेगी.प्रबंधन में बेहतर प्रतिफल प्राप्त होगा.पेशेवरों से जुड़ाव बनाए रखेंगे.कामकाजी संबंध संवारेंगे.व्यवसायिक स्तर उछाल पर रहेगा.वाणिज्यिक सक्रियता रखेंगे.पेशेवर तेजी दिखाएंगे.निसंकोच आगे बढ़ेंगे.सीख सलाह पर अमल रखेंगे.प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा.

पर्सनल लाइफ- मानसिक संबंधों में शुभता का संचार रहेगा.विनय विवेक और बड़प्पन बनाए रखेंगे.अपनों का साथ समर्थन रहेगा.समकक्ष सहयोग रखेंगे.मन के मामलों में बेहतर बने रहेंगे.रिश्तों में नवीन ऊंचा भरेंगे.जल्दबाजी नहीं दिखाएं.प्रियजनों से भेंट मुलाकात होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यव्यवस्था पर जोर बढ़ाएंगे.नियमों का पालन रखेंगे.स्वास्थ्य सुधरेगा.वातावरण मधुर रखेंगे.सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे.मनोबल उत्साह रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- गेंहुंआ

एलर्ट्स- गरिमा बनाए रखें.व्यवस्था पर जोर दें.संवाद में सजग रहें.

---- समाप्त ----