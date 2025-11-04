Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 4 November 2025: मितभाषी बने रहेंगे, अनुभवी सहायक होंगे

नंबर 1

4 नवंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है.आज का दिन अंक 1 के लिए आनंदकारी है.व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेग.सभी का मान सम्मान बनाए रखेंगे.स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार आएगा.सक्रियता सामंजस्य से काम लेंगे.तेजगति से आगे बढ़ेंगे.कार्य व्यापार व्यवस्थित रहेगा.रिश्तों को संवारेंगे.जोखिम के कार्यों से बचेंगे.सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति औरों से अधिक अपेक्षा नहीं रखते हैं.स्वभाव में देने का भाव अधिक होता है.सबका विश्वास हासिल करने की क्षमता होती है.श्रेष्ठ प्रयासों से यश और पद पाते हैं.आज इन्हें फोकस बढ़ाना है.समय प्रबंधन पर बल बनाए रखेंगे.परिवार में सुख सौख्य रहेगा.

मनी मुद्रा- आर्थिक गतिविधियां सहज रहेंगी.पेशेवर मामले सकारात्मक रहेंगे.संतुलित प्रदर्शन बनाए रखेंगे.अधिकारी वर्ग सहयोगी रहेगा.लाभ का स्तर पूर्ववत् बनाए रखेंगे.लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.पेशेवरता और बड़प्पन पर जोर देंगे.अनुभवी सहायक होंगे.जोखिम के कार्योंं से बचेंगे.मितभाषी बने रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों की बात के ध्यान से सुनेंगे.विनम्रता व विवेक से संबंध निभाने में आगे रहेंगे.रिश्तों में नवीन ऊंचा भरेंगे.प्रियजन से मन की बात कह सकते हैं.मित्रगण साथ बनाए रखेंगे.सभी की भावनाओं का आदर करें.करीबियों इच्छाओं का ख्याल रखेंगे.बड़प्पन बढ़ा रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- पारिवारिक वातावरण सुखप्रद रहेगा.व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा.स्वास्थ्य अच्छा होगा.रुटीन संवारेंगे.योजनाएं आगे बढ़ाएंगे.रहन सहन आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 7 9

फेवरेट कलर- वाइन रेड

एलर्ट्स- जल्दबाजी में न आएं.नियम बनाए रखें.आलोचनाओं से विचलित न हों.

---- समाप्त ----