Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 4 December 2025: मूलांक 9 वाले प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे, करीबियों का भरोसा जीतेंगे

नंबर 9- 4 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. अंक 9 के लिए आज का दिन मिश्रित परिणामों का सूचक है. वरिष्ठों से सीख सलाह बनाए रखें. कामकाज में सहजता बनी रहेगी. पेशेवर मामलों में धैर्य धर्म काम लें. कर्मठ एवं संवेदनशील बने रहें. उधार से बचेंगे. कामकाज में सक्रियता बनाए रहेंगे. निजी जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. तेजी से काम लेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति व्रत संकल्प को बनाए रखते हैं. करीबियों का साथ व विश्वास हासिल करने में आगे हेते हैं. परिजनों से गहरा प्रेम रखते हैं. आज इन्हें योजनाओं को आगे बढ़ाना है. पेशेवरता बनाए रखेंगे. सबको जोड़ने की कोशिश होगी. सामंजस्य बना रहेगा.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- आिर्र्थक विषयों में दिखावे व जल्दबाजी से बचें. कार्य व्यापार में नियमपालन बनाए रखें. प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप् रहेगा. सबको प्रभाव में लेने का प्रयास रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. सेवाक्षेत्र में सफल होंगे. वाणिज्यिक विषयों को आगे बढ़ाएंगे. व्यवस्था में विश्वास बनाए रखेंगे. आर्थिक स्थिति पूर्ववत् रहेगी.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों संग स्पष्टता बनाए रखें. करीबियों के साथ का प्रयास बढ़ाएं. रिश्तों में सहजता रहेगी. परिवार में समय बिताएंगे. संवाद में सहज रहेंगे. स्नेह को बल मिलेगा. सहजता बनाए रहेंगे. भावनात्मक विषयों में लापरवाही से बचेंगे. उचित अवसर पर अपना पक्ष रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व साधारण रहेगा. दिनचर्या व्यवस्थित हो. स्वयं पर ध्यान देंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. अनुभव का लाभ लेंगे. साज संवार पर ध्यान देंगे. संसाधन बढ़ेंगे. स्वास्थ सामान्य रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

Advertisement

फेवरेट कलर- बादामी

एलर्ट्स- सीख सलाह बनाए रखें. अहंकार से बचें. समयसीमा का पालन करें.

---- समाप्त ----