Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 4 December 2025: मूलांक 7 वाले आर्थिक व्यवसायिक परिणाम पक्ष में बनेंगे,  पेशेवर मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा

नंबर 7- 4 दिसंबर 2025 का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 7 के लिए हर क्षेत्र में उत्तमता का परिचायक है. लाभ पक्ष संवारने में मदद मिलेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. करियर व्यापार में सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. प्रदर्शन बेहतर बनाए रहेंगे. लंबित विषयों में तेजी आएगी. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. सहज संकोच कम होगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति अन्य से जल्द संबंध नहीं बनाते हैं. एक बार भरोसा उठने पर इनका विश्वास कमाना कठिन होता है. जिम्मेदार और संवेदनशील होते हैं. आज इन्हें साहस बनाए रखना है. जिम्मेदारी से काम करना है. करियर कारोबार बेहतर रहेगा. व्यवस्था को बल देंगे. संबंध सहज बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर लक्ष्यों को पाएंगे. विविध प्रयासों में गति बनाए रखेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. वाणिज्यिक लाभ बढ़ेगा. आर्थिक व्यवसायिक परिणाम पक्ष में बनेंगे. करियर व्यापार में सुधार होगा. पेशेवर मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा. अधिकिरयों से बनाकर चलेंगे. अनुकूलता में वृदिध होगी.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के मामलों में उत्साह दिखाएंगे. घर परिवार के मामलों में पहल बनाए रखेंगे. भेंट संवाद में वृद्धि होगी. संबंधों को संवारेंगे. सामंजस्य और फोकस बनाए रखेंगे. पद-प्रतिष्ठा बनी रहेगी. संबंधों में अनुशासन रखेंगे. प्रियजनां से भेंट होगी. मन प्रसन्न बना रहेगा. मित्र मददगार रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- यात्रा सुखप्रद रहेगी. नपातुला जोखिम लेंगे. शुभता का संचार रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. रहन सहन संवरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर- धूसर

एलर्ट्स- तैयारी बनाए रखें. विविध प्रयासों को संवारें. चर्चा में सजग रहें.

